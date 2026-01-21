Il Castello d’Ursel in Belgio è un connubio di storia, eleganza e natura, dove secoli di nobiltà si fondono con la bellezza della campagna fiamminga

Tutti amano i castelli, come potrebbe essere altrimenti? Secoli di storia racchiusi in un unico edificio, ognuno meravigliosamente unico. In Europa non è difficile imbattersi in questi capolavori architettonici. Quando visiti la campagna fiamminga, per esempio, è impossibile non notare le numerose tenute, molte delle quali vantano secoli di vita, un’infinità di storie da raccontare con protagoniste famiglie venerabili, luoghi storici e comunità fiorenti.

Una di queste è il Castello d’Ursel che, per quasi quattro secoli, fu la residenza estiva della nobile famiglia d’Ursel. Ogni estate, il duca si recava qui con la famiglia e la servitù in quello che considerava il suo rifugio di campagna preferito. Oggi, il castello e il parco sono di proprietà della Provincia di Anversa, che si sta occupando con cura di riportarli al loro antico splendore.

La storia del Castello d’Ursel

La storia del Castello d’Ursel inizia nel XVI secolo, quando a Hingene non esisteva ancora un castello vero e proprio, ma una solida “casa di pietra” circondata da un fossato, appartenente a Thibault Barradot, funzionario del conte delle Fiandre. Dopo essere passata alla famiglia van de Werve, la dimora fu trasformata in un’elegante residenza di campagna aristocratica, completa di giardini, frutteti e stagni.

La svolta arrivò nel 1608 con l’acquisto da parte di Conrard Schetz, che ampliò l’edificio fino a conferirgli l’aspetto di un castello e, grazie all’eredità della zia Barbara van Ursel, divenne la residenza della famiglia d’Ursel. Nei secoli successivi, con l’ascesa al titolo ducale, il castello venne profondamente rinnovato: prima in stile barocco, poi secondo i canoni del classicismo, fino a diventare una residenza degna di un duca.

Tra Settecento e Ottocento anche il parco fu ridisegnato, mentre il Novecento segnò la fine dell’uso privato e l’inizio di una nuova vita pubblica, culminata nel restauro voluto dalla Provincia di Anversa.

Il parco e gli interni del castello

Il Castello d’Ursel viene considerato una vera oasi di pace. Una volta oltrepassati i cancelli, vi ritroverete a passeggiare tra sentieri che si snodano tra stagni, prati e antichi viali alberati. Con un po’ di fortuna, lungo il percorso si possono avvistare anche scoiattoli rossi, rapaci in volo o timidi caprioli!

Nella portineria, punto di partenza della visita, è possibile scoprire la storia del castello, prima di avventurarvi alla scoperta degli interni. Se, infatti, l’esterno del castello appare minimalista, lo stesso non si può dire delle sue sale. Qui, tra i dettagli più rappresentativi, ci sono le preziose carte da parati.

Le pareti, infatti, sono rivestite con tessuti stampati e dipinti (Chintz) provenienti dall’India e dall’Europa e risalenti al XVIII e XIX secolo. È una delle collezioni private più grandi e meglio conservate al mondo tanto che, durante il restauro, gli esperti sono rimasti sbalorditi dalla vivacità dei colori rimasti intatti dopo secoli di estati aristocratiche.

Dove si trova e come raggiungerlo

Il Castello d’Ursel si trova a Hingene, un piccolo e tranquillo villaggio delle Fiandre, nel comune di Bornem, in provincia di Anversa. Immerso nella campagna fiamminga e affacciato sul fiume Schelda, il castello gode di una posizione privilegiata, facilmente raggiungibile, ma lontana dal caos cittadino.

Da Anversa si arriva in circa 30-40 minuti in auto, seguendo le principali arterie stradali in direzione Bornem. Chi preferisce i mezzi pubblici può raggiungere la stazione ferroviaria di Bornem e proseguire poi in autobus o in bicicletta, approfittando delle numerose piste ciclabili che attraversano la zona.