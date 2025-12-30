iStock Centro storico di Salisburgo con il Fiume Salzach e la Fortezza

La Fortezza Hohensalzburg è uno dei monumenti più evocativi e maestosi dell’Austria, un simbolo storico che da secoli vigila sulla città barocca di Salisburgo. Arroccata sulla sommità del monte Festungsberg, questa imponente fortezza medievale è tra le più grandi e meglio conservate d’Europa e offre panorami unici sui tetti della città, sulle montagne circostanti e sul fiume Salzach.

La storia della Fortezza Hohensalzburg

La costruzione della Fortezza Hohensalzburg ebbe inizio nel 1077, voluta dall’arcivescovo Gebhard I von Helfenstein. Originariamente si trattava di un semplice bastione difensivo, ma nei secoli successivi la struttura fu progressivamente ampliata, trasformandosi in una gigantesca fortezza capace di proteggere il principato e la potente autorità degli arcivescovi di Salisburgo.

Intorno al 1500, l’arcivescovo Leonhard von Keutschach guidò una delle più significative fasi di ampliamento, realizzando le cisterne e innalzando le torri esistenti. Sotto la sua guida la fortezza assunse gran parte dell’aspetto attuale.

Nonostante la sua forza e imponenza, la fortezza non fu teatro di sanguinose battaglie: non fu mai attaccata e non fu mai conquistata militarmente.

Cosa vedere

Una volta varcata la soglia della fortezza, si apre un mondo di storia, panorami e scoperte. Ecco le attrazioni principali da vedere:

le magnifiche Stanze dei Principi (Stanza dorata, Salone dorato e una camera da letto) con arredi e decorazioni in stile gotico che mostrano la vita quotidiana di epoche lontane

(Stanza dorata, Salone dorato e una camera da letto) con arredi e decorazioni in che mostrano la vita quotidiana di epoche lontane il Museo della Fortezza , che mostra antichi reperti della vita di corte di principi-arcivescovi

, che mostra antichi reperti della vita di corte di principi-arcivescovi il Museo delle Marionette e il Museo del Reggimento Rainer , esperienze uniche che raccontano aspetti culturali e militari della storia locale del passato

e il , esperienze uniche che raccontano aspetti culturali e militari della storia locale del passato la vista panoramica a 360° : dalla piattaforma panoramica della Torre di Guardia si gode di uno spettacolo mozzafiato che abbraccia la città di Mozart, Salisburgo, e le montagne circostanti, perfetto per foto indimenticabili

: dalla piattaforma panoramica della Torre di Guardia si gode di uno spettacolo mozzafiato che abbraccia la città di Mozart, Salisburgo, e le montagne circostanti, perfetto per foto indimenticabili il teatro multimediale magico nelle Stanze dei Principi per un viaggio nel tempo

multimediale magico nelle Stanze dei Principi per un viaggio nel tempo da non perdere anche gli eventi (ogni domenica alle 11:45 i trombettisti suonano dalla Torre dei Trombettieri) e i concerti che animano la fortezza con suoni tradizionali spesso integrando opere di Mozart.

Una particolarità è la splendida vista al tramonto dalla collina della Fortezza: molti visitatori scelgono di arrivare proprio nelle ore del calar del sole per ammirare la città illuminata e l’orizzonte alpino all’orizzonte. Prima però di intraprendere la visita, controllare gli orari di apertura nel sito ufficiale per non andare incontro a spiacevoli sorprese.

Dove si trova e come raggiungerla

La Fortezza Hohensalzburg si trova nel centro storico di Salisburgo, in Austria, elevata sul Festungsberg, una collina che domina la città.

Raggiungerla è semplice: dal centro città si può salire a piedi seguendo un percorso panoramico lungo circa 20-30 minuti, ideale per chi ama camminare e godersi la vista graduale sulla fortezza.

In alternativa, è possibile prendere la FestungsBahn, una funicolare storica che parte dalla Festungsgasse – centro storico – e porta i visitatori sulla sommità in meno di un minuto, con partenze frequenti ogni 10 minuti.

Da notare che l’accesso in auto non è possibile direttamente alla fortezza: chi arriva in macchina può lasciare l’auto nei parcheggi del centro e proseguire a piedi o con la funicolare.