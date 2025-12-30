La Fortezza Hohensalzburg è uno dei monumenti più evocativi e maestosi dell’Austria, un simbolo storico che da secoli vigila sulla città barocca di Salisburgo. Arroccata sulla sommità del monte Festungsberg, questa imponente fortezza medievale è tra le più grandi e meglio conservate d’Europa e offre panorami unici sui tetti della città, sulle montagne circostanti e sul fiume Salzach.
Indice
La storia della Fortezza Hohensalzburg
La costruzione della Fortezza Hohensalzburg ebbe inizio nel 1077, voluta dall’arcivescovo Gebhard I von Helfenstein. Originariamente si trattava di un semplice bastione difensivo, ma nei secoli successivi la struttura fu progressivamente ampliata, trasformandosi in una gigantesca fortezza capace di proteggere il principato e la potente autorità degli arcivescovi di Salisburgo.
Intorno al 1500, l’arcivescovo Leonhard von Keutschach guidò una delle più significative fasi di ampliamento, realizzando le cisterne e innalzando le torri esistenti. Sotto la sua guida la fortezza assunse gran parte dell’aspetto attuale.
Nonostante la sua forza e imponenza, la fortezza non fu teatro di sanguinose battaglie: non fu mai attaccata e non fu mai conquistata militarmente.
Cosa vedere
Una volta varcata la soglia della fortezza, si apre un mondo di storia, panorami e scoperte. Ecco le attrazioni principali da vedere:
- le magnifiche Stanze dei Principi (Stanza dorata, Salone dorato e una camera da letto) con arredi e decorazioni in stile gotico che mostrano la vita quotidiana di epoche lontane
- il Museo della Fortezza, che mostra antichi reperti della vita di corte di principi-arcivescovi
- il Museo delle Marionette e il Museo del Reggimento Rainer, esperienze uniche che raccontano aspetti culturali e militari della storia locale del passato
- la vista panoramica a 360°: dalla piattaforma panoramica della Torre di Guardia si gode di uno spettacolo mozzafiato che abbraccia la città di Mozart, Salisburgo, e le montagne circostanti, perfetto per foto indimenticabili
- il teatro multimediale magico nelle Stanze dei Principi per un viaggio nel tempo
- da non perdere anche gli eventi (ogni domenica alle 11:45 i trombettisti suonano dalla Torre dei Trombettieri) e i concerti che animano la fortezza con suoni tradizionali spesso integrando opere di Mozart.
Una particolarità è la splendida vista al tramonto dalla collina della Fortezza: molti visitatori scelgono di arrivare proprio nelle ore del calar del sole per ammirare la città illuminata e l’orizzonte alpino all’orizzonte. Prima però di intraprendere la visita, controllare gli orari di apertura nel sito ufficiale per non andare incontro a spiacevoli sorprese.
Dove si trova e come raggiungerla
La Fortezza Hohensalzburg si trova nel centro storico di Salisburgo, in Austria, elevata sul Festungsberg, una collina che domina la città.
Raggiungerla è semplice: dal centro città si può salire a piedi seguendo un percorso panoramico lungo circa 20-30 minuti, ideale per chi ama camminare e godersi la vista graduale sulla fortezza.
In alternativa, è possibile prendere la FestungsBahn, una funicolare storica che parte dalla Festungsgasse – centro storico – e porta i visitatori sulla sommità in meno di un minuto, con partenze frequenti ogni 10 minuti.
Da notare che l’accesso in auto non è possibile direttamente alla fortezza: chi arriva in macchina può lasciare l’auto nei parcheggi del centro e proseguire a piedi o con la funicolare.