Il Castello di Trakošćan in Croazia è un gioiello fiabesco tra lago artificiale, parco e museo storico che raccontano la storia e le leggende nobiliari

iStock L'incredibile Castello di Trakošćan, Croazia

Il Castello di Trakošćan, tra gli edifici meglio conservati nel corso dei secoli, è considerato uno dei luoghi più suggestivi e fotografati della Croazia. Immerso in un paesaggio naturale di rara bellezza, questo castello fiabesco domina un lago da sogno ed è circondato da un enorme parco verde che sembra uscito da un racconto fantasy.

Le sue torri eleganti, i muri chiari e l’atmosfera romantica lo rendono una meta imperdibile per chi ama la storia, la natura e i luoghi carichi di fascino. Perfettamente restaurato, oggi il castello ospita un museo che racconta la vita nobiliare e il rapporto profondo tra l’uomo e il territorio circostante, offrendo un’esperienza culturale e naturalistica completa.

La storia del Castello di Trakošćan

Le origini del Castello di Trakošćan risalgono al XIII secolo, quando venne costruito come fortezza difensiva della Croazia nordoccidentale. Inizialmente aveva una funzione strategica e militare.

Nel corso dei secoli il castello passò di mano tra diverse famiglie nobiliari, fino a diventare proprietà della famiglia Drašković nel 1584, che ne segnò profondamente la storia.

Fu proprio sotto il loro dominio che Trakošćan smise gradualmente di essere una semplice fortificazione e si trasformò in una residenza aristocratica. Nel XIX secolo, seguendo il gusto dell’epoca, il castello venne ristrutturato sul modello dei castelli romantici tedeschi.

Furono aggiunti anche elementi decorativi e il lago artificiale ai suoi piedi, che contribuì a creare l’immagine fiabesca che ancora oggi affascina i visitatori. A partire dal 1953 il castello fu nazionalizzato e trasformato in museo aperto al pubblico.

iStock

Cosa vedere, curiosità e leggende

All’interno del Castello di Trakošćan è possibile visitare il museo storico (organizzato su cinque livelli) con sale arredate con mobili originali, ritratti di famiglia, armature, libri antichi, strumenti musicali e oggetti d’uso quotidiano che raccontano la vita dei Drašković che qui abitarono.

All’esterno il lago artificiale (di 17 ettari realizzato nel 1860) e il parco forestale (di oltre 87 ettari) rappresentano una parte fondamentale dell’esperienza. Qui si snoda il suggestivo Sentiero delle Fate, conosciuto anche come Fairy Path, che circonda il lago e attraversa il parco.

Il castello è anche avvolto da leggende e racconti popolari. Tra le storie più affascinanti spicca quella della Dama Bianca, una presenza eterea che, secondo la tradizione, si manifesterebbe tra i sentieri del parco e nei pressi dell’antica dimora. Si racconta che fosse una nobildonna morta in circostanze drammatiche e che la sua anima non abbia mai abbandonato il luogo. Alcuni visitatori affermano di aver avvertito sensazioni insolite o di aver scorto un’ombra femminile tra gli alberi, alimentando il mistero e rendendo l’atmosfera del castello ancora più suggestiva.

iStock

Dove si trova e come visitarlo

Il Castello di Trakošćan si trova nel nord del Paese, vicino alla città barocca di Varaždin. È facilmente raggiungibile in auto da Zagabria, distante circa 80 chilometri, mentre da Varaždin il tragitto è ancora più breve e dura circa 50 minuti.

Per chi viaggia senza auto, sono disponibili tour organizzati. Il castello e il parco sono aperti durante tutto l’anno, con orari che variano a seconda della stagione e che vanno consultati sul sito ufficiale prima di programmare una visita.