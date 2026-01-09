Per gli amanti di viaggi che mescolano avventura, storia, cinema e bellezza naturale, il Castello di Pernštejn è una tappa che non può mancare nella wishlist

iStock Splendida vista sul Castello di Pernštejn

Nel cuore della Moravia‑Meridionale, in Repubblica Ceca, tra le colline e i boschi che sembrano usciti da un antico racconto, si trova il Castello di Pernštejn, una delle location più suggestive di Fantaghirò (questa fiction ha segnato la generazione dei millennials, ve la ricordate?). È qui che, nella celebre saga fantasy, la residenza del principe Romualdo prende vita tra torri slanciate, mura scenografiche e un’atmosfera fiabesca impossibile da dimenticare.

Il fascino del Castello di Pernštejn travalica i confini del cinema: è una fortezza medievale che ha mantenuto intatto il suo carattere originale dal XIII secolo, con dettagli rinascimentali e un’impronta estetica così scenografica da attirare ancora oggi appassionati di storia, film e viaggiatori curiosi. Visitarlo è come entrare dentro un libro di fiabe aperto sul capitolo più magico.

Storia (e leggende) del Castello di Pernštejn

Pernštejn – incredibile set di Fantaghirò – non è solo una location cinematografica: è uno dei castelli medievali meglio conservati dell’Europa centrale, fondato tra il 1270 e il 1285 e ampliato nei secoli successivi. Il risultato è un mix armonioso di fortificazione gotica e palazzo rinascimentale, con cortili, sale affrescate, torri e passaggi che raccontano la vita di secoli fa. Camminare tra gli spazi interni, dove si alternano armi antiche, mobili d’epoca e decorazioni originali, dà un senso palpabile della vita di corte e della strategia difensiva medievale.

ANSA/iSTock

Le leggende locali aggiungono un tocco di mistero: si narra di passaggi segreti, antichi spiriti protettori della fortezza e di cavalieri erranti che, nelle notti di nebbia, si aggirano tra le mura come figure di un sogno medievale. È questo mix di storia reale, suggestione romantica e atmosfera da fiaba che rende Pernštejn un luogo perfetto da visitare rispetto alle mete più inflazionate, soprattutto per chi ama i castelli veri, le storie cinematografiche e i paesaggi che sembrano dipinti.

La stagione di visite che si apre ad aprile rende possibile esplorare non solo gli interni, ma anche i cortili, le vie di ronda e i sentieri boschivi circostanti. La primavera è il momento in cui il castello svela la sua bellezza al massimo, tra scenari naturali incontaminati e quell’aura di magia che l’ha reso celebre sullo schermo.

Dove si trova il Castello di Pernštejn e come raggiungerlo

Il Castello di Pernštejn che abbiamo anche visto nella fiction di Fantaghirò si trova nel villaggio di Nedvědice, nella Regione della Moravia‑Meridionale della Repubblica Ceca, circa 40 chilometri a nord‑ovest di Brno. Costruito su una sporgenza rocciosa sopra le acque dei fiumi Svratka e Nedvědička, il castello domina il paesaggio delle alte colline boemo‑morave, offrendo viste spettacolari su vallate e boschi.

Per raggiungerlo, il modo più comodo è in auto da Brno (circa un’ora), ma esistono anche collegamenti in treno o autobus fino a Nedvědice con una breve camminata su per il pendio che porta alla fortezza. A piedi, il percorso immerso nella natura è parte dell’esperienza: arrivare da sotto tra i boschi amplifica la sensazione di entrare in un mondo antico.

Attenzione però se state pianificando la visita agli inizi dell’anno: il castello è chiuso al pubblico nei mesi invernali e riapre al pubblico il 3 aprile 2026 con la stagione turistica, offrendo tour guidati degli interni e delle mura.