A caccia di fresco per borghi: il top di luglio

Non solo mare: per sfuggire al caldo estivo e all'afa che non dà tregua, ci sono per fortuna tante splendide località dove godere del fresco, a pochi passi dalle città. Perle dell'entroterra incastonate in paesaggi incontaminati, ai piedi delle montagne o in cima a verdeggianti colline, affacciate sui laghi o impreziosite da sorgenti, dove fare escursioni all'ombra dei boschi o scoprire tesori storici e architettonici, tradizioni e molto altro. Ecco i borghi imperdibili per chi è a caccia di fresco a luglio. (In foto, Abbazia di San Vittore alle Chiuse a Genga)