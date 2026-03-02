Un castello dal fascino a dir poco fiabesco, con torri neogotiche, giardini storici e un museo di carrozze, dove ogni stanza racconta vita e segreti della nobiltà

123rf Vista del Castello di Marnix de Sainte‑Aldegonde

Immerso tra prati e boschi che si specchiano nelle acque del fiume Schelda, il Castello di Marnix de Sainte‑Aldegonde, noto soprattutto come Bornem Castle, è una delle gemme più segrete del Belgio. Visitare questo maniero significa fare un vero e proprio viaggio nel tempo, tra torri neogotiche, ampi cortili e collezioni d’arte che raccontano secoli di storia nobiliare. Un luogo perfetto da visitare per chi ama il fascino dei castelli europei e desidera scoprire un luogo dove architettura, natura e storia si intrecciano in un’esperienza autentica da esploratore.

Il Castello di Marnix de Sainte‑Aldegonde nei secoli

Le prime tracce del Bornem Castle in Belgio risalgono al X-XI secolo, quando una fortificazione difensiva proteggeva la regione dalle incursioni dei Vichinghi. Con il passare dei secoli, la struttura si trasformò, passando da baluardo militare a elegante residenza aristocratica. La svolta decisiva avvenne nel 1587 con Pedro Coloma, che trasformò la fortezza in una dimora rinascimentale. Nel XIX secolo, la famiglia de Marnix de Sainte‑Aldegonde avviò una radicale ristrutturazione in stile neogotico e neorinascimentale, affidandosi all’architetto Hendrik Beyaert. Il rifacimento con le torri eleganti, i fossati e le nuove facciate crearono un’atmosfera romantica che ancora oggi sembra uscita da un libro di fiabe.

123rf

All’interno, durante la visita gli appassionati di arte e storia possono ammirare dipinti antichi, mobili e una delle più grandi collezioni private di incisioni di Pieter Bruegel il Vecchio, accanto a stanze che custodiscono merletti, bambole e reperti che raccontano la vita quotidiana della nobiltà fiamminga.

Oggi il castello è un edificio storico, ma anche (e soprattutto) una destinazione da scoprire, perché ancora non famosa come altri castelli delle Fiandre. Le visite guidate permettono di esplorare le sale principali, ascoltare storie delle famiglie nobili e scoprire curiosità legate alla vita del maniero, accompagnate a passeggiate nei cortili e lungo i fossati che offrono scorci panoramici e uniscono architettura e natura, immersi nel paesaggio circostante della Scheldevallei.

Dove si trova il Bornem Castle e come raggiungerlo

l Castello di Marnix de Sainte‑Aldegonde si trova a Bornem, nella regione delle Fiandre orientali, facilmente raggiungibile da Anversa e da altre città belghe. Chi viaggia in auto può seguire le indicazioni per il centro di Bornem e trovare facilmente parcheggio nelle vicinanze. Per chi preferisce i mezzi pubblici, la stazione ferroviaria di Bornem è a pochi minuti dal castello, con collegamenti regolari da Bruxelles, Gent e Anversa.

Le visite al castello e al giardino sono possibili solo accompagnati da una guida e sono organizzate dal 1° aprile al 30 settembre e durante le vacanze scolastiche ogni venerdì, sabato, domenica e lunedì dalle 13:00 alle 17:00, con la possibilità di partecipare a un tour guidato più completo che include anche il museo delle carrozze e il centro esperienziale alle 14:00, della durata di circa un’ora e quarantacinque minuti. Maggiori informazioni sul sito web ufficiale del castello.