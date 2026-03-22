iStock Vista sulla città di Anversa, città natale di Van Dyck

Seguire le tracce di Anton Van Dyck significa immergersi in uno dei capitoli più affascinanti della pittura barocca europea. Allievo di Rubens e protagonista delle corti del Seicento, il pittore fiammingo ha saputo costruire uno stile inconfondibile, fatto di eleganza, intensità emotiva e grande attenzione ai dettagli. La sua arte, capace di attraversare confini geografici e culturali, trova però nelle Fiandre il suo punto di partenza e il suo cuore più autentico.

Un itinerario ispirato alla sua figura diventa così un viaggio culturale tra città d’arte, chiese e musei, dove le opere dialogano ancora con i luoghi per cui furono pensate. Non si tratta soltanto di osservare dipinti, ma di entrare in un racconto che attraversa il tempo, tra atmosfere barocche, architetture monumentali e scorci urbani affascinanti.

Anversa, alle origini del talento

Il viaggio nelle Fiandre non può che iniziare da Anversa, città natale di Van Dyck. Qui, nella Città dei Diamanti, si entra in contatto con gli anni della formazione del pittore e con l’ambiente culturale che ne ha plasmato il talento.

Passeggiando tra le strade del centro storico si percepisce ancora oggi il fermento di un’epoca in cui arte, commercio e relazioni internazionali si intrecciavano. Una delle tappe fondamentali è la Chiesa di San Paolo nel centro storico di Anversa, dove si conserva il celebre “Cristo che porta la croce”. L’opera colpisce per la sua intensità drammatica e per la capacità di rendere il movimento e la sofferenza in modo estremamente coinvolgente.

Un’altra tappa da inserire nell’itinerario sulle orme del pittore fiammingo è il Museo Reale di Belle Arti, il KMSKA – tempio dell’arte sulla Museumplein. Qui è possibile osservare un importante nucleo di 17 opere che documentano l’evoluzione dello stile di Van Dyck. I ritratti, in particolare, mostrano già quella raffinatezza che lo renderà celebre nelle corti europee: figure eleganti, tessuti ricchi e una cura minuziosa dei dettagli che conferisce profondità e realismo alle scene.

Anversa è anche il luogo ideale per comprendere il legame con Peter Paul Rubens, Maestro e punto di riferimento per Van Dyck.

Per chi desidera prepararsi a questo percorso nelle Fiandre, una tappa ideale è la mostra “Van Dyck l’Europeo” al Palazzo Ducale di Genova (aperta fino al 19 luglio 2026). Qui è esposta anche l’opera l’Autoritratto (1616-1617) – proveniente dalla Rubenshuis, casa museo dedicata a Peter Paul Rubens, di Anversa. Entrambi i maestri ebbero un legame molto forte con la città di Genova.

Mechelen, spiritualità e introspezione

A pochi chilometri da Anversa, Mechelen, con le sue belle facciate barocche sparse sulle rive della Dyle, offre una dimensione più raccolta e intima, perfetta per approfondire l’aspetto spirituale della produzione di Van Dyck. La città custodisce nella Cattedrale di San Rombaldo un intenso “Cristo sulla Croce” che rappresenta uno degli esempi più significativi della sua arte sacra.

Qui il viaggio sulle orme di Van Dyck assume un ritmo più lento, permettendo di soffermarsi sui dettagli e di cogliere sfumature che spesso sfuggono in contesti più affollati. Questa tappa è ideale per chi desidera comprendere come l’artista sia riuscito a reinterpretare il tema della sofferenza con uno stile personale, capace di unire tradizione e innovazione.

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Dendermonde, la forza della narrazione

Proseguendo l’itinerario, Dendermonde, con il suo Ros Beiaard (il cavallo Baiardo) simbolo della città e il Belfort (la torre civica) – Patrimonio Mondiale UNESCO, rappresenta una tappa meno conosciuta ma di grande interesse. Nella Chiesa di Nostra Signora, esempio di architettura gotica, si trova l’“Adorazione dei Pastori”, un’opera che mette in luce la straordinaria capacità narrativa di Van Dyck.

Il dipinto è costruito attraverso un sapiente gioco di luci e ombre che guida lo sguardo dello spettatore, creando una composizione dinamica e coinvolgente. I personaggi sembrano muoversi all’interno dello spazio, dando vita a una scena che appare quasi teatrale.

Ciò che colpisce è l’equilibrio tra intimità e grandiosità: da un lato la semplicità del momento rappresentato, dall’altro la ricchezza dei dettagli e la complessità della costruzione visiva. Van Dyck riesce a rendere la scena accessibile, ma allo stesso tempo carica di significato.

Gent, contrasti e capolavori

Gent, la città più medievale del Belgio, è una delle tappe più affascinanti delle Fiandre e rappresenta una fermata fondamentale per comprendere l’evoluzione del linguaggio artistico di Van Dyck. Nella gotica Chiesa di San Michele si conserva un altro “Cristo sulla Croce”, caratterizzato da una composizione essenziale ma estremamente potente.

L’opera si distingue per l’uso dei contrasti cromatici: il cielo scuro, il pallore della figura di Cristo e i colori più intensi degli altri elementi creano una tensione visiva che amplifica il significato spirituale della scena. La semplicità della composizione non riduce l’impatto emotivo, ma anzi lo rende ancora più diretto.

Gent è anche un luogo chiave per comprendere il contesto artistico delle Fiandre. La città ospita infatti alcuni dei capolavori più importanti della pittura europea, offrendo un panorama che va ben oltre il Barocco e comprende il Rinascimento fiammingo e la pittura primitiva.

Passeggiare tra i suoi canali e le sue piazze significa immergersi in una storia stratificata, dove ogni epoca ha lasciato il proprio segno. Una tappa da non perdere qui è il MSK-Museo di Belle Arti che ospita opere del pittore fiammingo che permettono di comprendere più a fondo la personalità artistica del grande Maestro.

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Bruges e Bruxelles, tra musei e collezioni

Il viaggio si conclude idealmente tra Bruges e Bruxelles, due città che permettono di approfondire ulteriormente la conoscenza di Van Dyck attraverso importanti collezioni museali.

A Bruges – detta anche la Venezia del Nord – il Museo Groeninge offre un percorso che attraversa secoli di pittura fiamminga, mettendo in relazione Van Dyck con altri grandi maestri. Qui emerge chiaramente il legame tra tradizione e innovazione, tra attenzione al dettaglio e ricerca di nuove forme espressive. In questo museo emerge la capacità dell’artista di unire dramma, eleganza e sensibilità per lo spazio e la luce.

La città stessa Patrimonio UNESCO, con i suoi romantici canali e le sue architetture medievali, contribuisce a creare un’atmosfera suggestiva che rende la visita ancora più coinvolgente. Bruges è il luogo in cui il viaggio assume una dimensione quasi sospesa nel tempo, perfetta per riflettere sull’evoluzione dell’arte fiamminga.

Bruxelles, invece, rappresenta il punto di arrivo ideale per chi desidera avere una visione completa della produzione di Van Dyck. I Musei Reali di Belle Arti custodiscono opere che mostrano la varietà del suo stile, dai ritratti alle composizioni religiose.

Qui, nella Capitale d’Europa, si percepisce chiaramente la dimensione internazionale dell’artista, capace di adattarsi a contesti diversi e di influenzare profondamente la pittura europea del suo tempo.