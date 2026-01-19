La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

iStock Il Castello di Kalmar è uno dei più belli della Svezia

A rendere i castelli così affascinanti agli occhi dei viaggiatori non è solo la loro capacità di farci sentire dentro una fiaba. Con la loro imponenza e bellezza, mettono in mostra alcune delle migliori opere architettoniche al mondo, paesaggi mozzafiato e, talvolta, qualche storia di fantasmi! In Europa vantiamo tantissimi castelli e, tra i più belli, spicca sicuramente un gioiello rinascimentale affacciato sulle acque del Mar Baltico.

Stiamo parlando del Castello di Kalmar, uno dei luoghi più incantevoli della Svezia. Con oltre 800 anni di storia alle spalle, questo straordinario complesso racconta secoli di intrighi politici, vita di corte e trasformazioni architettoniche.

La storia del Castello di Kalmar

Le origini del Castello di Kalmar risalgono al XII secolo, quando venne costruita una torre difensiva per proteggere lo stretto di Kalmar, un punto strategico lungo le rotte del Baltico. Fondato negli ultimi anni dell’Età Vichinga, il castello divenne presto un pilastro della politica nordica medievale.

Il momento più significativo della sua storia arrivò nel 1397, quando proprio qui fu firmata l’Unione di Kalmar, l’accordo che unì sotto un’unica corona Danimarca, Norvegia e Svezia. Questo evento epocale segnò profondamente la storia della Scandinavia e fu celebrato nel 1997, a 600 anni di distanza, con un intero anno di commemorazioni.

Nel XVI secolo, il castello subì la trasformazione più radicale. I re della dinastia Vasa convertirono la fortezza medievale in un raffinato palazzo rinascimentale, ispirato ai modelli continentali. Sale sontuose, appartamenti reali e una nuova concezione estetica resero Kalmar una residenza degna delle grandi corti europee.

Uno dei castelli più belli del mondo

Uno degli elementi che rende il Castello di Kalmar così speciale è il suo straordinario stato di conservazione. A differenza di molte altre fortezze europee, Kalmar non è stato stravolto nei secoli: qui, potrete ammirare ambienti autentici intrisi di storia.

Tra i luoghi più affascinanti custoditi all’interno del complesso c’è la Chiesa del Castello, risalente al 1592, dove si possono ancora vedere i troni del re e della regina realizzati nel 1620 per un matrimonio reale che, a causa della peste, non ebbe mai luogo. Le sale del Piano del Governatore, invece, raccontano epoche diverse: dall’Unione di Kalmar alla vita delle principesse Vasa, fino alle abitudini alimentari della corte.

Come tutti i castelli che si rispettino, anche qui non mancano storie insolite: nel corso dei secoli, il castello è stato anche prigione femminile e fortezza di confine. Oggi, potete scoprirlo partecipando a visite guidate tematiche, tour notturni per i più coraggiosi e attività pensate per i bambini.

Dove si trova e come raggiungerlo

Il castello si trova nel cuore della città di Kalmar, sulla costa sud-orientale della Svezia, collegato al centro storico da un suggestivo ponte. È facilmente raggiungibile a piedi dalla stazione centrale!

Kalmar è ben collegata con Stoccolma tramite treni diretti e voli interni, mentre in auto si raggiunge comodamente percorrendo le principali arterie stradali svedesi. La sua posizione sul mare e la vicinanza all’isola di Öland rendono il castello una tappa perfetta all’interno di un itinerario più ampio nel sud della Svezia.