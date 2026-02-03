iStock Vista delle rovine del Castello di Hammershus

Il Castello di Hammershus, tra le più imponenti rovine medievali del Nord Europa, è un vero gioiello nascosto della Danimarca. Situato su un promontorio roccioso che domina il Mar Baltico, questo castello affascina i visitatori con la sua storia millenaria e la vista mozzafiato che regala sull’isola di Bornholm.

Camminare tra le sue antiche mura significa fare un salto indietro nel tempo, immaginando cavalieri e signori feudali che una volta controllavano la regione da questo bastione strategico. Perfetto per chi ama la storia, la fotografia e i panorami incontaminati, Hammershus è senza dubbio un posto incredibile da non perdere in Danimarca.

La storia del Castello di Hammershus

La parte più antica del Castello di Hammershus fu probabilmente costruita nel XII secolo per rafforzare il controllo dell’isola da parte dell’Arcivescovo di Lund anche se ricerche e scavi del 2015 hanno portato alla luce che già nel 1300 il castello era pronto.

Roccaforte, per controllare le rotte marittime e proteggere l’isola di Bornholm da invasioni nemiche, Hammershus fu per 500 anni ricostruito e modificato diverse volte.

Nel corso dei secoli, il castello cambiò più volte proprietario, passando tra la corona della Danimarca e la Chiesa, diventando spesso teatro di conflitti, assedi, prigionie e tradimenti.

Le sue mura possenti e le torri di avvistamento erano progettate per resistere a lungo in caso di attacco, e ancora oggi grazie alle sue rovine si percepisce la forza della sua architettura medievale.

Hammershus venne definitivamente abbandonato nel 1743 e, dopo essere stato legalmente saccheggiato dagli abitanti, nel 1822 le sue rovine furono inserite nel registro storico nazionale. Oggi, proprio queste rovine raccontano una storia di potere, strategia e resistenza e conservano intatto il fascino di un passato lontano.

Cosa vedere e fare

Visitare le rovine dell’antico castello di Hammershus significa immergersi in un ambiente ricco di suggestione. In loco, dal 2018, è presente un centro visitatori con ingresso gratuito, che offre un punto panoramico sulle rovine al di là della gola, con una struttura costruita in modo integrato nel paesaggio naturale.

Questo centro ospita anche un’incredibile mostra che documenta la storia di questo affascinante luogo. All’interno del centro visitatori sono anche disponibili un bar e un negozio.

Nonostante le rovine del castello di Hammershus siano state restaurate, è severamente vietato arrampicarsi e camminare sulle mura. Dal promontorio, la vista sul Mar Baltico e sulla campagna circostante è spettacolare.

Dove si trova e come arrivare

Il Castello di Hammershus si trova su un ripido promontorio sull’isola di Bornholm, nel Mar Baltico, a nord-ovest della città di Allinge.

Raggiungere le rovine è semplice sia in auto sia con i mezzi pubblici. Dall’aeroporto di Bornholm o dai traghetti provenienti da Copenaghen, si può noleggiare un’auto o utilizzare autobus locali per arrivare a Hammershus.

Una volta sul posto, il parcheggio e i sentieri ben segnalati permettono di esplorare comodamente il sito a piedi.

L’ingresso alle rovine è gratuito e l’area è aperta tutto l’anno – mentre il centro visitatori osserva orari specifici con giorni di chiusura. Hammershus è una meta perfetta per chi vuole scoprire la storia e la bellezza naturale della Danimarca più autentica e lontana dalle solite rotte turistiche.