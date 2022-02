L’ascensore che ti porta negli abissi del Mar Baltico

Meraviglioso è il mare che brilla sotto i raggi del sole di giorno e riflette le luci delle stelle e della Luna di notte. L’acqua che ci bagna e che ci rinfresca in estate, che si perde all’orizzonte e che si infuoca durante l’ora d’oro, è da sempre meta prediletta dei nostri viaggi.

Così ecco che quelle distese dai mille riflessi di blu ci spingono a scegliere nuove destinazioni di viaggio che ci permettono di nuotare e fare sport acquatici, di incontrare creature marine o, semplicemente, di restare a guardare i tramonti dorati. Eppure oggi, a tutte queste esperienze, se ne aggiunge un’altra, inedita e straordinaria, che ci permette di scendere negli abissi del Mar Baltico a bordo di un ascensore.

L’ascensore del Mar Baltico

Non lasciatevi ingannare dal suo aspetto, quella che a prima vista sembra una campana solitaria in mezzo al mare o un ombrellone da spiaggia chiuso, in realtà è un ascensore che porta tutti i passeggeri sui fondali del Mar Baltico. Si chiama Tauchgondel e come il nome stesso suggerisce si tratta di una gondola sommersa, nonché una delle attrazioni più curiose, innovative e sensazionali di tutta la Germania.

La sua funzione è presto detta: garantire un accesso diretto e facilitato ai fondali del mare per ammirare le creature che li popolano senza necessità di indossare pinne o bombole di ossigeno. Esattamente come un ascensore, questa grande cabina, scende lentamente sotto l’acqua fino a scomparire dalla superficie, accompagnando tutti i passeggeri a una profondità di 4 metri sotto il livello del mare.

A bordo di una cabina sottomarina per scoprire le meraviglie del mare

Esattamente come un ascensore, le Tauchgondel – che sono 4 in totale – scendono lentamente verso i fondali marini garantendo un’esperienza incredibile a tutti i viaggiatori a bordo. Le gondole sottomarine – che hanno un peso totale di 40 tonnellate – si presentano con un design vittoriano che rimanda agli universi tecnologici fantascientifici. Al loro interno si trova una cabina che può contenere fino a 24 passeggeri con tanto di comode sedute.

In questo viaggio verso il basso i visitatori sono accompagnati dalle voci guida di animatori ed esperti che non solo illustrano la vita della flora e la fauna, ma si occupano anche di sensibilizzare gli ospiti sul delicato equilibrio del mondo sott’acqua.

Dalla sala interna è possibile osservare direttamente gli ambienti marini, le creature che popolano i fondali del Mar Baltico ma non solo, c’è anche uno spazio dedicato alla proiezione di film in 3D e documentari educativi sul mondo marino. Non mancano anche un bar e un negozio si souvenir.

Dalla profondità in cui l’ascensore conduce è possibile ammirare tutto ciò che si nasconde sotto la superficie del Mar Baltico, tra cui pesci, crostacei, alghe e la famosa e bellissima medusa di luna.

Come abbiamo anticipato, le Tauchgondel si trovano in Germania, e più precisamente sulle coste nord. Grömitz, Zingst, Sellin e Zinnowitz sono i luoghi in cui dovete recarvi se volete vivere questa esperienza. Le gondole subacque sono posizionate in maniera strategica in luoghi che non sono ancora battuti dal turismo di massa e questo garantisce di vivere un’esperienza ancora più incredibile e straordinaria. Pronti a iniziare la discesa?