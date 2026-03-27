Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

iStock Veduta aerea del Castello di Gormaz

Sulla cima di una collina che domina la valle del Duero, in Spagna, il Castello di Gormaz sembra ergersi tra cielo e terra. Non è un castello qualsiasi, infatti con oltre un chilometro di mura e 28 torri, è la più grande fortezza califfale d’Europa e uno dei castelli islamici più imponenti al mondo.

Qui, ogni pietra parla di strategie e antiche battaglie, raccontando la storia di un’epoca in cui la Spagna era un vero mosaico di culture e poteri che si contendevano il dominio. Passeggiando tra i resti del Maschio e della torre di Almanzor, si percepisce ancora l’eco dei soldati, delle cisterne piene d’acqua e delle armi pronte a difendere le terre del Duero. Ma non solo, proprio qui venne passò un periodo della sua vita anche il celebre Cid Campeador, rendendo questo enorme complesso ancor più leggendario.

Cosa vedere al Castello di Gormaz

Costruito nel X secolo in stile califfale, il Castello di Gormaz nasce come baluardo per difendere il territorio dai cristiani durante la Riconquista. La sua architettura è tuttora un capolavoro militare in Spagna: i conci scolpiti, le mura possenti e le 28 torri creano un’impressionante barriera difensiva che incanta ancora oggi. La fortezza era anticamente divisa in due zone principali: l’alcázar, con sette torri tra cui spiccano la torre di Almanzor e il Maschio, e il recinto murato, dove venivano alloggiati i soldati e conservate le vasche dell’acqua. All’interno dell’alcázar si trovavano anche una cisterna e una sala d’armi di notevole importanza strategica.

Il castello è anche un luogo leggendario: viene citato nel “Canto del Cid” e il celebre Cid Campeador vi prestò servizio come magistrato dopo la riconquista cristiana. Passeggiare tra le torri e le mura significa immergersi in un mondo sospeso tra storia e leggenda, dove la vista sulla valle spagnola del Duero regala un panorama mozzafiato.

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Dove si trova e come raggiungerlo

Il Castello di Gormaz si trova nella provincia di Soria, nel nord della Spagna, a circa 200 km a est di Madrid. Raggiungerlo è un’esperienza che già prepara all’atmosfera del luogo: strade rurali, colline aride e panorami che cambiano a ogni curva. In auto, si può arrivare facilmente seguendo le indicazioni verso il piccolo borgo di Gormaz: il parcheggio si trova a pochi passi dalla base della collina.

Per chi ama il trekking, invece, è possibile percorrere sentieri che si arrampicano dolcemente verso le mura, offrendo scorci unici sulla fortezza e sulla valle sottostante. Non ci sono mezzi pubblici diretti fino al castello, ma è raggiungibile tramite autobus locali da Soria, con una breve camminata finale. Il periodo migliore per visitarlo è la primavera o l’autunno, quando il clima è mite e la luce esalta i colori caldi della pietra e della valle.