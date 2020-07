Zac Efron, la Sardegna e il segreto che vuole assolutamente scoprire

editato in: da

Che la Sardegna sia la meta più gettonata per le vacanze tra viaggiatori e vip di fama mondiale, non ci stupisce. Del resto pochi luoghi possono vantare un mix così bello e incredibile di spiagge, mare, territori selvaggi e incontaminati e di cultura che da sempre caratterizzano l’isola Italiana.

Con il passare del tempo, infatti, abbiamo visto una serie di attori, influencer e celebrities da tutto il mondo, raggiungere la Costa Smeralda, e non solo, per godere dell’offerta di uno dei luoghi più belli del nostro Paese. Proprio di recente, è stato qui avvistato Zac Efron, che però, a differenza dei suoi colleghi, non è approdato sull’isola italiana per una vacanza, ma per qualcosa di molto più interessante.

L’attore statunitense infatti, è oggi protagonista di un nuovo documentario, trasmesso su Netflix, che vede la star di Hollywood in viaggio, in giro per il mondo, in cerca di stili di vita salutari e sostenibili insieme all’esperto di wellness Darin Olien, suo compagno di avventure.

In questa serie di puntate itineranti, l’attore si è messo in gioco totalmente occupandosi di raccolta differenziata, alimentazione, agricoltura e molto altro ancora. In tutte le sue avventure, Zac ha avuto aiutanti d’eccezione, persone del posto che lo hanno guidato alla scoperta delle tradizioni locali e non solo, gli hanno fatto scoprire la parte più vera e autentica di quei territori.

In uno degli episodi di Zac Efron con i piedi per terra, l’attore è sbarcato in Sardegna. L’obiettivo è presto detto: scoprire il segreto della longevità, del resto che la popolazione sarda sia quella che più “vive più a lungo” è risaputo.

Sull’isola, Zac ha incontrato Francesco, un pastore di 97 anni che è nato e vissuto in questo territorio e che ha affrontato anche la Seconda Guerra Mondiale. Il segreto della sua longevità? Le passeggiate giornaliere nei luoghi bellissimi e incontaminati che contraddistinguono l’isola, ma anche una dose di positività e semplicità non guastano sicuramente.

Così Zac, ha voluto in qualche modo ripercorrere una giornata tipica di Francesco e proprio insieme all’uomo ha raggiunto il piccolo bar del paese e ha cucinato il pane carasau, specialità gastronomica tipica di questa regione. E ora che ha scoperto il segreto della longevità, cosa ne farà?