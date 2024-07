Le compagnie aeree migliorano la Business Class: tutte le novità

Fonte: Ufficio Stampa Turkish Airlines Turkish Airlines, la nuova suite Crystal

Sebbene viaggiare in Economy rappresenti ancora, per la maggior parte dei turisti, la scelta migliore (e più conveniente) per arrivare semplicemente alla propria meta delle vacanze, c’è chi non rinuncia alle comodità e preferisce spendere un po’ di più. Senza contare, ovviamente, tutti coloro che si muovono per lavoro e hanno quindi esigenze diverse. Le Business Class, nate proprio per sopperire a questa necessità, si fanno ora sempre più lussuose e accoglienti. Scopriamo le ultime novità di Qatar Airways e Turkish Airlines.

Qatar Airways, lusso e tecnologia

Fonte: Ufficio Stampa Qatar Airways

Eletta spesso come una delle migliori compagnie aeree nel mondo, Qatar Airways rilancia la sfida con una succosa novità: nel 2024 ha deciso di migliorare la sua Business Class, dando vita alla nuova Qsuite Next Gen. Due sono le opzioni per i passeggeri, che possono scegliere tra la Quad Suite e la Companion Suite. La prima vanta sino a quattro posti, offrendo maggior spazio e grande privacy (grazie a divisori più alti controllabili in maniera digitale) rispetto alle suite precedenti. La Quad Suite è dotata di schermi Ife mobili 4K Oled Panasonic Astrova, una delle più importanti novità tecnologiche a bordo di un aereo.

Gli spazi, come abbiamo detto, sono stati completamente rinnovati. Gli schermi possono essere spostati lateralmente per offrire la possibilità di lavorare insieme o di cenare in compagnia. Inoltre, le suite sono fornite di letti matrimoniali e lie-flat di maggiori dimensioni, per un confort senza precedenti. La Companion Suite, invece, può accogliere due passeggeri: le caratteristiche sono simili a quelle della Quad Suite, con spazi ovviamente più piccoli, mentre la novità più curiosa è la possibilità di condividere l’area corridoio dei finestrini. Le nuove Qsuite Next Gen verranno introdotte entro il 2025 a bordo degli aerei Boeing B777-9 di Qatar Airways.

Turkish Airlines: nasce Crystal, la nuova Business Class

Fonte: Ufficio Stampa Turkish Airlines

Grandi novità anche per la Turkish Airlines, che debutta con la sua Crystal, la nuova suite progettata appositamente per la Business Class. Si parte da una configurazione completamente nuova, grazie alla quale tutti i passeggeri hanno accesso diretto al corridoio. Questo, naturalmente, senza rinunciare alla privacy: i sedili delle file centrali hanno divisori che si possono abbassare, per chi viaggia in coppia, mentre ciascuna suite è dotata di una propria porta. All’interno, si possono notare dettagli di gran lusso, a partire dagli spazi aumentati e più ariosi.

I sedili sono totalmente made in Turchia, progettati da una delle diverse società appartenenti proprio alla Turkish Airlines che si occupano della produzione degli interni dei suoi aerei. C’è un gran lavoro e molta attenzione per l’eleganza e la raffinatezza, con una netta predominanza di colori chiari e accoglienti, abbinati a materiali di pregio – tra cui il marmo, che troneggia sul tavolino accanto al sedile. Sono poi presenti uno schermo da 22 pollici per l’intrattenimento e una comoda base di ricarica. La nuova Crystal, insomma, è un tripudio di confort e lusso.

La Business Class della Turkish Airlines, con tutte queste novità, verrà introdotta probabilmente nel 2025 a bordo dei 33 Boeing 777 della flotta. Ma c’è un’altra sorpresa: le suite Crystal saranno presenti anche nei nuovi Airbus A350-1000, che verranno consegnati non prima del 2026. C’è dunque un po’ da attendere, ma viaggiare con Turkish Airlines diventerà un’esperienza davvero indimenticabile.