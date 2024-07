Rinasce la mitica Pan Am, ma solo per 12 giorni

Fonte: 123RF Rinasce la Pan Am, ma solo per pochi giorni

La storica Pan Am, la compagnia aerea americana che fu protagonista degli anni d’oro dell’aviazione civile, torna a solcare i cieli. Anche se sarà per un solo, unico viaggio, sebbene in versione extra-lusso, della durata di 12 giorni. Programmato per l’estate prossima, il tour commemorativo “Rotte transatlantiche” decollerà il 27 giugno 2025 da New York a bordo di un Boeing 757-200, per ripercorrere le leggendarie rotte meridionali e settentrionali sull’Oceano Atlantico, inaugurate oltre 80 anni fa dagli aerei dall’iconico logo azzurro.

Le rotte leggendarie

Era infatti il 28 giugno 1939 quando la Pan Am avviò i suoi primi voli commerciali passeggeri attraverso l’Oceano Atlantico. Seguendo quella che divenne nota come “Rotta del Sud”, volò da New York a Marsiglia, in Francia, con scali alle Bermuda, alle Azzorre e a Lisbona, in Portogallo. L’8 luglio di quello stesso anno fu poi inaugurata anche la “Rotta del Nord”, da New York a Londra via Terranova, in Canada, e Foynes, in Irlanda.

Ed è proprio ispirandosi allo spirito pionieristico di quei primi voli transoceanici, che è stato creato questo itinerario unico che ricalca quelle rotte leggendarie. Operato dalla compagnia di tour con aerei privati Bartelings e gestito dal tour operator Criterion Travel, il viaggio è presentato da Craig Carter, ceo di Pan American World Airways e custode dell’eredità della compagnia, che mette a disposizione la sua esperienza ultradecennale nel settore aeronautico.

Un itinerario da sogno

Partendo da New York ci si dirigerà dapprima verso le Bermuda, per poi attraversare l’Oceano Atlantico fino a Lisbona. Il viaggio proseguirà quindi con alcune tappe in città europee, tra cui Marsiglia (Francia), Londra e Foynes (Irlanda), per poi fare ritorno a New York il 9 luglio 2025.

Durante le varie soste gli ospiti alloggeranno in alcuni degli hotel più lussuosi del mondo, tra cui il Waldorf Astoria di New York, il Rosewood Bermuda alle Bermuda, il Four Seasons Hotel Ritz di Lisbona, il Sofitel Vieux-Port di Marsiglia, il Savoy di Londra e il Dromoland Castle Hotel & Country Estate di Foynes.

In ogni scalo è possibile scegliere tra diverse opzioni di tour ed escursioni. Tra i momenti salienti dell’itinerario, il programma prevede una serata di musica fado in Portogallo, una visita privata di Kensington Palace e i festeggiamenti per il 4 luglio a Londra, una cena esclusiva presso il Flying Boat and Maritime Museum in Irlanda, che ospita l’unica replica al mondo del Boeing 314 Clipper, il mitico idrovolante che veniva utilizzato da Pan Am negli anni ’30. Sono inoltre previste serate di gala al Waldorf Astoria Hotel di New York prima e dopo il tour.

L’aereo tutto business class

Un viaggio da sogno, al quale potranno partecipare soltanto 50 fortunati viaggiatori. Tante sono infatti le poltrone disponibili a bordo del Boeing 757-200 in configurazione business class, con servizio catering di alto livello e open bar in volo. Non proprio per tutti il prezzo del tour, che è di 65.500 dollari a persona e di 59.950 dollari per chi sceglie la sistemazione in camera doppia, e comprende tutti i voli, le sistemazioni alberghiere, una borsa regalo personalizzata, la maggior parte dei pasti e delle bevande durante il viaggio.