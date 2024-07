Il viaggio di Giovanni Soldini sulla rotta della sostenibilità

Classe 1990, Andrea Bertolucci è un giornalista e autore specializzato in cultura giovanile, lifestyle, società ed economia dell’intrattenimento. La sua attività professionale lo ha avvicinato negli anni ad alcune tra le principali redazioni televisive e web nazionali. Intervistato dal New York Times, Report, Rai2, Radio24, Radio3 e molte fra le principali testate italiane e internazionali, Andrea è considerato uno dei maggiori esperti di cultura Trap nel nostro Paese.

Una rotta scientifica interamente ecologica, oltre che una sfida sportiva, è quella che sta intraprendendo Giovanni Soldini a bordo del suo trimarano Maserati Multi70, alla scoperta degli “spazi blu”, cuore e culla della vita sul nostro Pianeta, regolatori del clima e primi produttori di ossigeno. Questo inedito diario di viaggio prende il nome di Aroundtheblue e si sviluppa attorno alla piattaforma editoriale multimediale aroundtheblue.org, realizzata da QMI e Groenlandia, di cui anche SiViaggia è media partner.

aroundtheblue.org si propone di diventare un punto di riferimento per le tematiche relative alla sostenibilità dei mari, tanto da aver ottenuto per la sua valenza l’egida del Decennio ONU delle Scienze del mare per lo sviluppo sostenibile 2021/2030 in ambito UNESCO e che si avvale del coordinamento di un comitato scientifico composto, tra gli altri, da Annalisa Bracco, Professore di Oceanografia e Clima e Co-Direttore del Programma di Dottorato in Scienza e Ingegneria dell’Oceano a Georgia Tech, e Antonello Provenzale, Dirigente di Ricerca e Direttore dell’Istituto di Geoscienze e Georisorse del CNR.

Dagli antichi porti del Mediterraneo alle spiagge tempestose dell’Atlantico, dalle isole dei Caraibi fino all’immenso Pacifico, al Mare Cinese e alle baie dell’India veleggiando sulle antiche rotte commerciali: un viaggio di oltre 44mila miglia che ha l’obiettivo di conoscere il reale stato di salute di questa immensa, ma purtroppo non illimitata risorsa, attraverso la voce degli scienziati e di chi vive, studia e lavora quotidianamente a contatto con i fenomeni che la riguardano.

Il lungo itinerario porterà Giovanni Soldini nelle aree più remote e affascinanti dell’oceano, ma anche in quelle più compromesse dai drammatici cambiamenti climatici. In ogni tappa raccoglierà immagini, storie, dati e testimonianze sulla crisi ambientale e avrà l’occasione di conoscere coloro che stanno studiando le migliori soluzioni per preservare il nostro prezioso Pianeta Blu. Immergiamoci allora con lui in questo incredibile viaggio e scopriamo tutte le mete di Aroundtheblue.

La Spezia

Al centro del Golfo dei Poeti, nell’ampia insenatura che da Lerici si allunga fino a Porto Venere, sorge La Spezia, meta turistica per eccellenza, divenuta un importante scalo crocieristico in anni più recenti. Questa pittoresca città, dalla quale inizia il viaggio di Giovanni Soldini, è nota per la sua straordinaria bellezza naturale, la sua ricca storia e il suo vivace patrimonio culturale. I visitatori possono passeggiare sul lungomare, ammirando gli edifici colorati e le barche a vela nel porto turistico, o esplorare il centro storico con la sua architettura medievale e le chiese barocche.

Siracusa

L’altra tappa italiana del viaggio di Giovanni Soldini è Siracusa, una finestra affacciata sul Mediterraneo. Il suo sito archeologico, ai margini della città, consiste in una rara mescolanza di templi, anfiteatri e un antico castello. Siracusa è stata il centro della civiltà greca, bizantina ed ebraica, le cui culture sono ancora visibili e che hanno reso la sua necropoli rupestre di Pantalica Patrimonio Unesco dal 2005 e attirano ogni anno decine di migliaia di turisti da tutto il mondo.

Malta

Malta è un arcipelago del Mar Mediterraneo centrale composto da tre isole: Malta, Gaza e Comino. Geograficamente, è dominata dall’acqua ed è formata principalmente da roccia sedimentaria, che la rende una risorsa naturalistica unica in Europa. Nel corso dei secoli, la sua posizione strategica ha favorito lo sviluppo come avamposto commerciale e continua ad essere uno dei principali centri per il trasbordo di container e merci, oltre che un’importante meta turistica grazie al clima mite durante buona parte dell’anno.

Gibilterra

“Un angolo di Inghilterra in Spagna”: così viene comunemente descritta Gibilterra, una terra mitologica che, per secoli, ha rappresentato il limite del mondo e la “porta dell’ignoto”. Nota anche come “The Rock”, questa meta di confine del viaggio Aroundtheblue si staglia in quello stretto dove avviene l’incontro tra il Mediterraneo e l’Atlantico, ed è oggi una vivace realtà cosmopolita che richiama sempre più turisti da tutta Europa e da tutto il mondo.

Lanzarote

Prima isola incontrata dalle rotte dei navigatori del passato, Lanzarote è anche una delle mete chiave del viaggio di Giovanni Soldini. La salvaguardia dell’ambiente, la sua natura incontaminata, la sensazione di trovarsi in un ambiente primitivo: tutti questi elementi incutono una sensazione di mistero e di illusione in chi la visita. Quello di Lanzarote è un territorio perfetto per studiare i cambiamenti climatici, non è un caso, infatti, che quest’isola delle Canarie sia stata dichiarata dall’Unesco Riserva Mondiale della Biosfera.

Transatlantica

Con i suoi 106 mila milioni di chilometri quadrati di superficie e un’estensione che abbraccia le Americhe a ovest e l’Europa e l’Africa a est, l’Atlantico è l’Oceano più grande della Terra. Anche per questo motivo, ha un’estrema rilevanza a livello scientifico per la sua biodiversità e la vastissima gamma di ecosistemi marini che ospita, oggi più che mai minacciati da inquinamento, cambiamenti climatici e pesca eccessiva, che rendono cruciali gli sforzi di conservazione e di gestione sostenibile intrapresi per preservarne la conservazione.

Antigua

Dopo la traversata Atlantica, il viaggio Arountheblue di Giovanni Soldini approda ad Antigua, considerata la gemma delle Piccole Antille che attrae da secoli non soltanto turisti, ma anche scrittori, artisti e personalità di spicco per le sue spiagge immacolate, il mare trasparente e cristallino che le bagna e la sua ricca eredità culturale.

Portorico

Considerata l’anima dei Caraibi, Portorico è un altro dei luoghi nei quali approderà la barca di Giovanni Soldini. Viva e con un fascino senza tempo, sa coinvolgere anche i viaggiatori più esigenti: su quest’isola si trovano infatti un mix di storia, cultura, natura e divertimento. Fondali da cartolina e paesaggi sottomarini capaci di mettere alla prova anche i sub più esperti, Portorico vanta i paesaggi incontaminati della Cordillera Central o delle spiagge dell’Isla Verde.

Guadalupa

Guadalupa è un’isola delle Piccole Antille, che costituisce un dipartimento francese con 32 comuni e nella quale approderà il viaggio del navigatore Giovanni Soldini. Il territorio è costituito principalmente dalla foresta pluviale e risulta quasi totalmente incontaminato, ecco perché è il posto ideale per passeggiare in mezzo alla giungla ammirando l’albero del pane, le acacie, vari tipi di cactus, oltre a piante da frutto quali la papaya, il cacao e il tamarindo.

Bocas Del Toro

Ristoranti e bar galleggianti, hotel e lodge che si affacciano direttamente sulla barriera corallina, Bocas Del Toro è una provincia della Repubblica di Panama divenuta negli ultimi anni una meta prediletta per tutti gli amanti della natura e dei luoghi da sogno. Una destinazione inevitabile anche per il viaggio Aroundtheblue, che approda in questa meravigliosa fascia costiera affacciata sul mar dei Caraibi.

Canale di Panama

Il Canale di Panama è un corso d’acqua artificiale di 82 km che si innalza 26 metri sopra al livello del mare. Si tratta di un’opera idraulica artificiale che collega l’Oceano Atlantico con l’Oceano Pacifico, con lo scopo di ridurre i tempi di navigazione. Il Canale di Panama rappresenta una meta necessaria per il viaggio di Giovani Soldini, che ha l’obiettivo di studiare le migliori soluzioni per preservare il nostro prezioso Pianeta Blu.

La Paz

Caratterizzata da un’architettura coloniale, La Paz si estende per un dislivello di circa 1 km ed è la capitale amministrativa della Bolivia, la più alta del mondo in quanto situata sull’Altipiano delle Ande a più di 3500 m sul livello del mare. Il viaggio di Arountheblue approda anche in questo luogo che è un mix di culture, tra cui figurano quella spagnola e quella indigena. Il nome completo della città era in origine “Nuestra Señora de La Paz” e commemorava il ripristino della pace dopo la guerra civile.

Capo Plumo

Scendendo a sud, il viaggio Aroundtheblue incontra Cabo Pulmo, un parco marino protetto che si trova nella parte finale della penisola della Bassa California del Sud, in Messico. Questo luogo straordinario è uno dei pochi esempi, nella storia dell’umanità, in cui il rapporto tra uomo e natura ha prodotto un equilibrio che sembra rafforzarsi e trarre beneficio reciproco nel tempo, una meta importante per monitorare la qualità delle acque dei nostri oceani.

Los Angeles

Città atipica per gli europei e tappa obbligata per chi visita la California, Los Angeles è un’altra delle mete del viaggio Aroundtheblue di Giovanni Soldini. Descritta come la “Città degli Angeli”, Los Angeles è la metropoli degli Studios di Hollywood, della Walk of Fame e di Venice Beach, ma è anche il luogo dove la Route 66 termina a Santa Monica e finisce sulle alte onde dell’Oceano Pacifico.

Monterey

Capoluogo dello Stato di Nuevo León, Monterey è un’altra tappa americana del viaggio di Giovanni Soldini. Questa città è ricca di musei e monumenti che raccontano la storia del vicino Messico, ma appena ci si allontana anche solo di pochi chilometri si possono trovare ambienti incontaminati e paesaggi di ineguagliabile bellezza. Cannery Row, il lungomare di Monterey, un tempo centro dell’industria di inscatolamento di sardine, è stata raccontata dallo scrittore John Steinbeck ed è oggi una strada piena di negozi, ristoranti e bar che hanno preso il posto delle vecchie fabbriche.

Transpacifica

L’Oceano Pacifico è la più vasta distesa d’acqua della Terra, sia per superficie sia per volume. Ecco perché il viaggio Arountheblue, che nasce con l’obiettivo di monitorare lo stato di salute dei mari di tutto il mondo, non poteva non passare da qui. A centinaia di miglia di profondità sotto il livello del mare, si nasconde infatti un tesoro prezioso per la transizione energetica e una ricchezza inestimabile di biodiversità marina.

Hawaii

Una delle vacanze da sogno per eccellenza ha come destinazione le Hawaii. Arrivare qui vuol dire entrare nel vivo di una natura selvaggia, un paradiso terrestre composto da spiagge meravigliose, vulcani attivi, foreste sterminate e colori unici, impressi nelle rocce vulcaniche, che possono raccontarci incredibili storie e che hanno fatto da sfondo anche al viaggio Aroundtheblue.

Hong Kong

Una realtà unica, diversa da qualsiasi altro posto al mondo, Hong Kong riesce ad unire la sua anima più futuristica ed urbana a quella coloniale, essendo stata fino al 1997 una Colonia britannica. La Regione di Hong Kong, che letteralmente significa “Porto degli incensi”, è situata nella Repubblica popolare cinese e nasce nel territorio autonomo sul Delta del Fiume delle perle, in Asia orientale, con Macao sull’altra riva del delta a ovest e la provincia cinese di Guangdong al confine settentrionale.

Namibia

Tappa finale del viaggio Arountheblue di Giovanni Soldini e unica meta africana, la Namibia è composta da vasti deserti dall’aspetto marziano, paesaggi spettacolari e aree incontaminate nelle quali sembra che il tempo si sia fermato. Un territorio dal fascino unico e meraviglioso, tra immagini suggestive e scorci di natura in cui vive libera e selvaggia la fauna del luogo, meta perfetta per studiare l’ambiente circostante.