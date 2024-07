Las Vegas si trasforma per i fan di Friends

Fonte: iStock - Getty Esperienza interattiva a tema Friends a Las Vegas

Ammettiamolo: chi, guardando Friends, non ha sognato di sedere sull’iconico divano del Central Perk? Bene, ora quel desiderio può diventare realtà…in Las Vegas! Anche se la serie tv è terminata da oltre 20 anni, i fan continuano a guardarla con passione e oggi possono rivivere tutti i loro ricordi, momenti ed episodi preferiti grazie alla nuova attrazione interattiva a tema. Chiamata “The One in Vegas”, nel rispetto dello stile con il quale venivano scelti i titoli degli episodi dello show, ‘The Friends Experience‘ sarà situata all’interno di The District all’MGM Grand, adiacente al Grand Garden Arena e aprirà le sue porte il prossimo autunno.

Come funziona l’esperienza interattiva dedicata a Friends

Creata da Original X Productions, la nuova attrazione include riproduzioni a grandezza naturale del bar Central Perk, dell’appartamento di Monica a New York e della leggendaria fontana presente nei titoli di apertura. Situata sulla Strip di Sin City, l’esperienza includerà anche la cappella nuziale di Ross e Rachel a Las Vegas, dove i due si sono memorabilmente sposati nel finale della quinta stagione.

Oltre ai set, i fan potranno camminare attraverso le stanze che mostrano i costumi e le foto dello show, oltre che svolgere attività dedicate alla produzione vera e propria della serie tv, per scoprire i dietro le quinte, e per comprendere l’impatto che ha avuto sulla cultura pop. All’interno è presente anche un negozio che vende souvenir e prodotti esclusivi, oltre che la serie completa rimasterizzata in 4K Ultra HD e che uscirà ufficialmente il 24 settembre.

La Friends Experience debutterà il prossimo autunno in occasione dei festeggiamenti per il 30° anniversario dello show (entrando nel sito ufficiale è possibile iscriversi alla lista d’attesa e acquistare i biglietti) ed è pensata per onorare l’importante eredità lasciata dalla serie tv e rendere omaggio al cast e ai personaggi. La location di Las Vegas non è la prima: l’originale è quella di New York, seguita da quella di Boston (The One in Boston) e di Londra.

L’eredità di Friends per i fan

La Friends Experience celebra una serie tv che ha significato molto per tutti coloro che, episodio dopo episodio, hanno vissuto con empatia e passione le storie dei personaggi. Dopo la morte dell’attore Matthew Perry, che interpretava Chandler, si è visto quanto le persone abbiano sofferto della perdita, come se a morire fosse stato un amico stretto. È una sensazione che è stata condivisa da molti fan i quali, a distanza di anni, si ritrovano ancora a ridere e piangere davanti agli episodi, anche se li conoscono ormai a memoria. Perché Friends è molto più di una semplice serie tv: da molti è stato considerato come un rifugio sicuro dove scappare dalle insidie della vita quotidiana.

L’apertura dell’attrazione interattiva a Las Vegas, dopo le sedi di New York, Londra e Boston dimostra come i fan provenienti da tutto il mondo non aspettino altro che abbracciare l’opportunità di rivivere i loro momenti preferiti e connettersi con lo show in un modo completamente nuovo, non solo seduti davanti a uno schermo.