Fonte: iStock Cogne riparte, c'è la data per la riapertura della strada e delle attività

A meno di un mese dall’alluvione che ha provocato ingenti danni e l’impossibilità di raggiungere Cogne, splendida e rinomata località turistica valdostana con eccezionale vista sul Gran Paradiso, ecco la data per la riapertura della strada regionale 47 (franata il 29 giugno al km 9+400 per un fronte di 22 metri) con il libero accesso.

Grazie all’instancabile lavoro e impegno della Protezione Civile e delle Strutture dell’Assessorato regionale alle opere pubbliche, sabato 27 luglio alle ore 7 finirà l’isolamento, come comunicato dal presidente della regione, Renzo Testolin, durante la consueta conferenza stampa di giunta il 15 luglio.

Cogne non si ferma: i lavori per accogliere i turisti

Chiusa dal tardo pomeriggio del 29 giugno, qualche ora prima del violento nubifragio che ha ne distrutto quasi 1500 metri in tre diversi punti isolando l’area a monte del ponte di Chevril, ad Aymavilles, la strada per raggiungere Cogne tornerà agibile a soli 28 giorni di distanza grazie a “una viabilità sicura, con un’asfaltatura, con la messa in sicurezza dei tratti danneggiati, con il ripristino complessivo della carreggiata e la posa di new jersey per la sicurezza“, come ha spiegato il presidente della regione.

Sarà riaperta in entrambi i sensi di marcia: per scendere, verrà utilizzata una corsia della strada così da permettere alle imprese di proseguire i lavori nel cantiere mentre, per salire, al chilometro 9,4 (il secondo punto di interruzione dove la strada è stata erosa dall’esondazione del torrente Gran Eyvia che scorre 18 chilometri più in basso) è previsto un senso unico lungo la pista di bypass realizzata, tagliando una fila di alberi, a monte della strada.

In alcuni tratti vi saranno sensi unici alternati ma l’intento è quello di ridurli al minimo. Inoltre, come detto dall’assessore alle Opere Pubbliche Davide Sepinet, “Oggi c’è una pista che deve divenire una strada. Sulla variante a monte del chilometro 9,4 si cercherà di addolcire le pendenze che sono ancora abbastanza accentuate. La pista a monte si è rivelata strategica per proseguire nel lavoro di consolidamento e di protezione della viabilità“.

La data di riapertura “sarà rispettata a meno di situazioni meteo che potranno compromettere i lavori“.

Al via l’organizzazione della ripartenza

L’annuncio con anticipo della riapertura consente anche agli operatori turistici di organizzare al meglio la ripartenza della stagione estiva e di pianificare l’accoglienza degli ospiti.

In più, in attesa del 27 luglio, è stata organizzata una “finestra” di transito straordinario per domenica 21 luglio, su viabilità di cantiere tuttora sterrata nei punti interessati dall’alluvione ma percorribile, con cautela, da qualsiasi mezzo.

Il transito, organizzato in convogli predefiniti e su prenotazione anticipata e obbligatoria, sarà dedicato esclusivamente a coloro che devono recarsi a Cogne per recuperare il proprio veicolo rimasto bloccato oppure ai residenti che abbiano la necessità di portare l’auto dalla valle fino in paese.

Confermati gli eventi di spicco dell’estate

Insomma, Cogne si prepara a tornare alla vita attiva e a proseguire l’estate confermando gli appuntamenti di spicco a partire, il 5 agosto, dal concerto dei Tiromancino e da quello di Simona Molinari il 7 agosto, nell’ambito della rassegna “Da Aosta ai 4mila” con ingresso libero su prenotazione da Event Brite.

Non mancherà anche, il 31 agosto, l’attesissima GranParadisoBike che, per la 23esima volta, percorrerà alcuni tra i panorami più incantevoli che la montagna italiana possa donare, nel cuore del Parco Nazionale del Gran Paradiso.