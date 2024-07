La classifica delle 10 migliori città del mondo per i concerti

E’ senza dubbio l’estate del music tourism, che da fenomeno di nicchia è diventato ormai una tendenza consolidata. Capace di spostare masse di fan per assistere a concerti ed eventi dal vivo delle superstar internazionali o per partecipare ai festival più famosi. Dopo l’astinenza da pandemia, è esplosa la voglia di live, tanto che nel 2023, secondo l’ultimo rapporto Siae, 265 milioni di persone hanno assistito a eventi dal vivo, un terzo in più rispetto all’anno precedente. E ovviamente molti usano questa tendenza come scusa, non solo per vedere il proprio artista preferito, ma anche per immergersi nella cultura musicale e nelle attrazioni delle località visitate. Ma quali sono le migliori città del mondo per concerti e musica live in generale? Alla domanda ha risposto uno studio del portale Planet Cruise, che ha rivelato la top ten delle destinazioni di music tourism sulla base di cinque fattori: numero di bar con musica dal vivo, numero di arene musicali, numero di festival, numero di concerti/gig, prezzo medio degli hotel. Vediamo quali sono. Spoiler: nessuna è in Italia. Al decimo posto troviamo Zagabria (Croazia) posizione guadagnata grazie alla presenza di 7,8 live music bars per 100 mila abitanti.