Strade da bollino rosso: quando partire per le vacanze

Fonte: iStock Esodo estivo: i giorni da bollino rosso in autostrada

Per chi deve mettersi in viaggio nell’ultimo fine settimana di luglio, le notizie relative al traffico invitano ad armarsi di pazienza. Gli spostamenti più consistenti sono attesi da venerdì 26 luglio e sabato 27 luglio, in uscita dai grandi centri urbani, in special modo lungo le direttrici che da Nord portano alle località di villeggiatura del Sud. Ecco quali sono i giorni e le strade da bollino rosso.

Inizia l’esodo estivo: le strade da bollino rosso nel weekend

Da questo fine settimana inizierà la fase più intensa delle partenze per le vacanze degli italiani. Secondo il calendario contenente le previsioni di traffico, predisposto da Viabilità Italia, venerdì 26 luglio sarà da bollino giallo per l’intera giornata. Il traffico si prevede intenso già a partire dal pomeriggio di giovedì, con una probabile intensificazione nel pomeriggio e alla sera di venerdì.

Per la mattinata di sabato 27 luglio è segnalato il primo bollino rosso per il traffico del weekend, quando è previsto il grosso dell’esodo estivo. Il traffico dovrebbe diminuire nel pomeriggio, valutato da bollino giallo. La situazione è però in peggioramento nella giornata di domenica 28 luglio, a causa del traffico intenso anche per il rientro di molti dal weekend o dalle ferie. Per facilitare gli spostamenti estivi, come da Decreto ministeriale, è già in vigore il divieto di circolazione dei mezzi pesanti a partire dal venerdì pomeriggio per tutto il weekend.

Secondo Autostrade per l’Italia, gli spostamenti più consistenti sono attesi lungo l’A1 Milano-Napoli, l’A14 Bologna-Taranto e l’A30 Caserta-Salerno. I giorni segnati dai maggiori volumi di traffico saranno quelli di sabato 3 e sabato 10 agosto. Nel complesso, nei primi due weekend di agosto si prevedono 28 milioni di italiani in viaggio lungo la rete autostradale italiana. Traffico ancora intenso verso le località turistiche anche nel weekend che seguirà il Ferragosto. I rientri nelle grandi città saranno invece più diluiti e riguarderanno soprattutto gli ultimi tre fine settimana di agosto.

La società ha messo a punto un piano di gestione della viabilità che prevede, tra l’altro, la rimozione dei cantieri più impattanti lungo i principali tratti autostradali, così che tutte le corsie siano disponibili nei periodi di maggior afflusso. Gli accorgimenti adottati e i presidi previsti garantiranno in ogni caso la disponibilità di due corsie nella direzione prevalente di traffico. Potenziati inoltre i presidi di personale e mezzi in punti strategici, per assicurare un intervento tempestivo a supporto degli utenti.

In concomitanza al grande esodo estivo, ha preso il via il Centro per il monitoraggio del Traffico, degli Impianti e delle Infrastrutture di Aspi, per gli addetti ai lavori la control room, nuovo cuore tecnologico che dalla sede della direzione generale di Roma coordina da remoto la viabilità e lo stato dell’infrastruttura, attraverso software evoluti connessi con i dispositivi in campo che utilizzano intelligenza artificiale, droni e Iot (Internet of things).

Come restare aggiornati sul traffico: info utili per i viaggiatori

Prima di mettersi in viaggio, soprattutto nei periodi da bollino rosso, è sempre bene essere informati sulla situazione delle nostre autostrade. Al fine di fornire ai cittadini informazioni utili per favorire partenze consapevoli e per aumentarne la sicurezza, Viabilità Italia ha messo a disposizione documenti consultabili sul sito della Polizia di Stato, tra cui il calendario con i bollini di traffico con indicazione delle fasce orarie di divieto di circolazione per i veicoli di portata superiore alle 7.5 t. e il “Piano Estate 2024”.

Muovy_ASPI è, invece, il canale Twitter ufficiale di Autostrade per l’Italia, attraverso il quale è possibile seguire gli eventi di viabilità sul traffico aggiornati in tempo reale. Notizie aggiornate per chi viaggia in auto sono disponibili anche tramite i canali del Centro Coordinamento Informazioni Sicurezza Stradale (C.C.I.S.S.), la radio RTL 102.5, Isoradio, il canale radiofonico Rai dedicato alle informazioni di traffico, e i notiziari di “Onda Verde” sulle tre reti Radio-Rai. Infine, i Pannelli a Messaggio Variabile situati lungo tutta la rete del Gruppo Autostrade, consentono di informare costantemente i viaggiatori con messaggi relativi a incidenti, cantieri, code e rallentamenti, tempi di percorrenza ed eventi meteo.