Crociere a vele spiegate nel Mediterraneo a bordo di un autentico veliero

Il Mare Nostrum protagonista degli itinerari dei velieri che fanno rivivere l’emozione della navigazione a vela in armonia con l’ambiente

Giornalista esperta di viaggi e turismo, ha fatto della passione per il viaggio una professione, che l’ha portata a visitare oltre 80 paesi in tutti i continenti.

Giornalista specializzata in Travel

Fonte: Ufficio stampa Sea Cloud Cruises Il veliero SeaCloud in navigazione

Tutto il romanticismo dell’andar per mare come un secolo fa, sospinti dalla forza del vento che gonfia le vele, rivive a bordo dei velieri Sea Cloud Cruises. Sinonimo di classe ed eleganza, lo storico quattro alberi Sea Cloud e i tre alberi Sea Cloud II e Sea Cloud Spirit offrono crociere che uniscono l’esperienza autentica della navigazione a vela all’atmosfera e al fascino senza tempo di yacht privati di lusso, che possono accogliere al massimo 136 ospiti.

A vela nel Mediterraneo

Navigando in perfetta armonia con la natura, oltre alle mete più conosciute e amate, gli itinerari di Sea Cloud Cruises prevedono scali in porti più piccoli e defilati, al di fuori delle rotte battute dalle grandi navi da crociera. Anche nel Mediterraneo, dove quest’estate i tre velieri della compagnia effettuano crociere di 5, 7, 10 e 14 giorni lungo itinerari sempre diversi.

Sea Cloud, l’ammiraglia della flotta che porta alla grande i suoi 90 anni anche grazie a una recente ristrutturazione, naviga tra l’Egeo e le meno visitate isole greche delle Cicladi e del Dodecaneso. A seguire questi itinerari è in programma un viaggio da Atene a Venezia con una conclusione mozzafiato: la navigazione attraverso il cuore di Venezia e il suo famoso Canal Grande. Il veliero percorrerà poi le coste della Croazia, circumnavigherà la Sicilia e le isole del Mediterraneo, Corsica e Sardegna, per poi dirigersi verso le Isole Canarie, da cui a fine stagione intraprenderà la traversata dell’Atlantico per raggiungere i Caraibi.

Entrata in servizio nel 2001, nel corso della stagione estiva Sea Cloud II veleggia nel Mediterraneo occidentale tra Capri, Sardegna e Corsica, Sicilia, Grecia, Riviera Francese e Italiana. Fino al 25 novembre, quando inizierà la traversata a vela di 17 giorni dalle Isole Canarie a Guadalupa, dove avrà inizio la sua stagione caraibica.

Le crociere a tema di Sea Cloud Spirit

Sea Cloud Spirit, lo yacht a vela più nuovo e più grande della flotta, propone itinerari unici lungo la costa atlantica e il Nord Europa, per poi fare rotta verso il Mediterraneo, dove giungerà a fine settembre per crociere che sono un prolungamento dell’estate e alcuni entusiasmanti viaggi a tema. Entrata in servizio nel 2021, questa nave offre un eccezionale livello di servizio con cabine con balcone privato, area benessere e spa, palestra con vista sull’oceano, ampio solarium e un ristorante alternativo sul Lido Deck.

Per la crociera sulla rotta Nizza-Barcellona, dal 5 al 12 ottobre 2024, ospiterà a bordo lo chef Michael Collantes, proprietario di Soseki, ristorante moderno omakase a Winter Park, in Florida, e il sommelier Benjamin Coutts. Entrambi insigniti di una stella Michelin, condivideranno con gli ospiti la propria abilità culinaria e il talento narrativo. Il viaggio di 7 notti alla scoperta di esclusivi porti del Mediterraneo prevede la partenza da Nizza, un giorno a vele spiegate e poi scali a Calvi, Bastia, Sanremo, Marsiglia, Palamós e Barcellona.

La navigazione ospiterà un massimo di 136 passeggeri e includerà coinvolgenti dimostrazioni di cucina, menù personalizzati e racconti sotto le vele spiegate a mano di Sea Cloud Spirit. La crociera successiva, da Barcellona a Nizza, sarà invece accompagnata dal grande velista tedesco Tim Kröger e prevede una sosta di tre giorni a Barcellona per assistere da una postazione privilegiata alle regate dell’America’s Cup.