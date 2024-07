Estate 2024, non si rinuncia a viaggiare ma si punta al low cost

Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

La stagione estiva è già iniziata ma il mese di fuoco per le partenze come ogni anno sarà quello di agosto e nel Belpaese una famiglia su tre sta già pensando a fare le valigie diretta alla propria destinazione di svago.

Tuttavia, con il rialzo dei prezzi anche in tema vacanze, aerei e soggiorni dovuto alla recente crisi inflazionistica, gli italiani sanno bene che quest’anno per non rinunciare alle vacanze occorrerà viaggiare “light”, cercando di mettere mano al portafoglio il meno possibile e puntando tutto sul low cost.

La Fiavet, la Federazione italiana associazioni imprese di viaggi e turismo, ha stimato che per la stagione estiva 2024 in seguito al rialzo dei prezzi non tutti gli italiani potranno concedersi una vacanza o comunque raggiungere la meta dei sogni. Chi ha la fortuna di abitare in località balneari o nelle vicinanze, approfitta di soggiorni a km zero, come i romani che si dirigono verso i litorali o nelle piscine per un relax in giornata.

La Fiavet ha stimato che l’aumento dei prezzi riguarda il settore turistico a tutto tondo: non solo aerei, ristoranti e hotel, anche per coloro che decidono di utilizzare l’automobile di proprietà i prezzi saranno alti, tra caselli e benzina alle stelle. Ecco perché alcune delle famiglie italiane hanno cercato di risparmiare approfittando di promo, offerte e della bassa stagione (partendo già a giugno o nel mese di luglio).

Le mete di mare più richieste

Il 60% degli italiani quest’anno resterà in Italia: 7 italiani su 10 scelgono di trascorrere le proprie ferie al mare, prediligendo le splendide spiagge del Sud Italia, dalla Puglia alle Isole, dalla Calabria alla Basilicata.

Una delle modalità di risparmio è sicuramente la strategia della riduzione dei giorni di vacanza: mentre nei resort e nei villaggi a 4 stelle però la settimana va dal sabato al sabato successivo, le strutture a 3 stelle permettono invece maggiore flessibilità.

Per i romani, presi in esame dall’indagine della Fiavet, Toscana e Umbria sono tra le destinazioni più gettonate: qui i prezzi sono allettanti ed è possibile raggiungere le due mete anche in auto con un piacevole viaggio on the road.

L’estero, scelto solo dal 20%

Sono pochi gli italiani che questa estate scelgono l’estero, soprattutto le destinazioni a lungo raggio. Fiavet stima che appena il 20% degli intervistati ha deciso di fare i bagagli per mete lontane ed esotiche come la Thailandia e altrettanto poche persone si permetteranno il lusso di visitare gli USA.

Chi ha optato per un viaggio all’estero, comunque, sa che per risparmiare è opportuno scegliere bene anche il volo, riducendo il prezzo totale puntando solo sul bagaglio a mano e imbarcando al massimo una sola valigia grande in stiva per una famiglia di 4 persone.

I viaggiatori che hanno scelto di andare all’estero per il 75% restano in area europea e nel Mediterraneo: tra le città più economiche e richieste ci sono Madrid e Barcellona, Praga e Vienna. Diversa sorte per Parigi che a causa dei Giochi Olimpici è invece più cara rispetto al normale. Grecia ed Egitto, insieme alla Tunisia, restano le dentizioni preferite nell’aerea mediterranea.