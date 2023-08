World Princess Week: così puoi diventare principessa per un giorno

Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice.

Fonte: Getty Images La World Princess Week arriva a Disneyland Paris

È proprio vero che le esperienze di viaggio ci permettono di superare ogni limite, anche quelli apparentemente imposti dall’età. Esistono alcune avventure, infatti, che ci consentono di sognare a occhi aperti, di ritornare bambini e di vivere in prima persona tutte quelle favole che hanno caratterizzato la nostra infanzia.

Ed è proprio questa la missione della World Princess Week, un’intera settimana che celebra la bellezza e la forza di tutte le principesse che appartengono al mondo disneyano. Il parco a tema di Parigi, per l’occasione, si sta trasformando nel palcoscenico di tutta una serie di eventi e spettacoli pronti a catapultare i visitatori in un universo favolistico e sensazionale.

L’appuntamento è previsto dal 20 al 26 agosto del 2023 a Disneyland Paris. Non vi resta che preparare i bagagli e raggiungere la capitale francese per vivere e condividere, con gli amici o la famiglia, un’esperienza da favola.

Bentornati a Disneyland Paris

Molto più di un parco a tema, Disneyland Paris è un microcosmo delle meraviglie, un sogno che si avvera a ogni età. Situato a Marne-la-Vallée, a circa 30 chilometri ad est da Parigi, il complesso è suddiviso in due zone: il Disneyland Park e Walt Disney Studios Park. Al suo interno è presente anche il Disney Village, una grande area che ospita ristoranti, negozi e cinema, un campo da golf e diversi hotel.

Tutto, qui, è pensato nei minimi dettagli per permettere a chiunque di vivere un’esperienza fiabesca e di condividerla con la famiglia, con gli amici o con il partner. Le tante attività proposte, infatti, sono in grado di soddisfare le esigenze di tutti indipendentemente dall’età. L’unica regola, una volta varcato l’ingresso, è quello di lasciarsi trasportare dalla magia. Qui, infatti, la fantasia diventa realtà e le favole che abbiamo amato quando eravamo bambini prendono vita.

Inoltre, sono tantissimi gli eventi a tema che vengono organizzati durante l’anno all’interno del parco. In attesa del Gran Finale del 30° anniversario, previsto per il 30 settembre del 2023, fervono anche i preparativi per un altro attesissimo evento, quello della World Princess Week, una settimana interamente dedicata alle principesse del mondo della Walt Disney.

World Princess Week: gli eventi da non perdere a Disneyland Paris

Cosa succederà, esattamente, durante la World Princess Week? Nella settimana che va dal 20 al 26 agosto del 2023 le luci del parco a tema più celebre del mondo si accenderanno sulle principesse per permettere a chiunque di vivere un’esperienza da favola. Fotografie, menu ad hoc, spettacoli e incontri inaspettati saranno all’ordine del giorno per chi deciderà di visitare la struttura in quei giorni.

Tra gli eventi più attesi segnaliamo lo spettacolo a Castle Stage dove attendervi ci saranno Moana, Tiana, Merida e Mulan. Durante la World Princess Week, inoltre, tutte le principesse del mondo disneyano saranno a disposizione per scattare incredibili foto ricordo. In quei giorni, inoltre, avrete la fortuna di incontrare e conoscere Pocahontas che, solitamente, non ama stare in mezzo al pubblico.

Ma non è tutto perché il Victoria’s Home-Style Restaurant preparerà un menu principesco per celebrare l’occasione e per deliziare tutti i palati, anche i più sopraffini. Inoltre all’interno della Boutique Sir Mickey a Fantasyland sarà possibile acquistare collezioni esclusive di make-up dedicati alle Principesse Disney. Nella Chaumière des Sept Nains, invece, potrete trovare abiti a e accessori che vi trasformeranno in regnanti perfetti.

Non dimenticate, infine, di fare un salto al Princess Pavillon. Cenerentola, Ariel, Aurora e Belle vi attendono per farvi diventare principesse per un giorno.