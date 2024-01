Riapre il Disneyland Hotel: qui puoi vivere la tua fiaba

Laureata in Scienze della Comunicazione e con un Master in Seo Copywriting. Per lei, scrivere è un viaggio che unisce emozioni e conoscenza.

Fonte: The Walt Disney Company Italia Disneyland Hotel. Disneyland Paris

Esistono ancora destinazioni nel nostro pianeta che riescono a risvegliare in noi l’eco di tempi più semplici e puri, riportandoci alla meraviglia incantata dei nostri giorni d’infanzia. Luoghi in cui il cuore sembra pulsare al ritmo delle favole, dove l’ordinario si trasforma in straordinario e la realtà cede il passo all’immaginazione, all’allegria, alla magia.

Uno di questi è senza dubbio Disneyland Paris, un regno incantato che, come un potente sortilegio, ci avvolge e ci trasporta in un mondo dove tutto è possibile, dove i sogni prendono vita e la fantasia non conosce limiti.

Qui, tra il luccichio di castelli fatati, sorge il Disneyland Hotel, un sontuoso albergo a cinque stelle che, dopo una straordinaria ristrutturazione, ha riaperto le sue porte per offrire ai suoi ospiti un soggiorno indimenticabile. Situato proprio all’ingresso del parco, è un emblema dell’incanto e della meraviglia che caratterizzano l’universo Disney. Sei pronto a vivere un sogno? Immergiti in un mondo in cui ogni giorno è un’occasione per incontrare i tuoi personaggi preferiti, perché Disneyland sarà sempre il luogo dove tutti noi possiamo tornare bambini.

Disneyland Hotel: dove la magia diventa realtà

Fonte: The Walt Disney Company Italia

Cari sognatori, iniziate a pianificare un viaggio al centro della magia, perché l’esperienza sarà più emozionante che mai. Ogni centimetro del Disneyland Hotel è stato rinnovato con passione e dedizione, trasformando la spettacolare hall, le camere e le suite lussuose in un omaggio alla magica atmosfera Disney.

Costruito nel 1992, più di qualsiasi altro, è diventato un simbolo dell’esperienza Disney, un luogo dove la magia non finisce mai. L’hotel offre ai suoi ospiti la possibilità di godere di viste straordinarie, direttamente dalle loro camere, sul Castello della Bella Addormentata, oppure sui pittoreschi Fantasia Gardens. Al calar del sole, i colori vividi del castello creano un panorama mozzafiato, mentre la vista notturna dei giardini illuminati regala un’atmosfera incantata, creando immagini che rimarranno impresse nel cuore per sempre.

La squadra visionaria di Walt Disney Imagineering Paris, insieme ai migliori fornitori e artigiani di tutta Europa, ha trasformato l’esperienza alberghiera in un’opera d’arte di design e narrativa. Con passione, dedizione e un occhio attento ai dettagli, hanno plasmato un’esperienza unica e immersiva per raccontare una storia, per incantare e trasportare gli ospiti in un mondo dove la magia Disney si fonde con l’eleganza e la grandiosità dei più importanti monumenti europei, come il Castello di Versailles e il Neuschwanstein Castle.

Le 487 stanze e suite del Disneyland Hotel sono state completamente rinnovate con un’eleganza straordinaria, offrendo tutti i comfort moderni e servizi di lusso per un’esperienza indimenticabile. Il progetto ha coinvolto ogni tipo di alloggio, dalla Camera Superior alla Suite Reale, per offrire una vasta gamma di opzioni che soddisfano le diverse esigenze, creando così un rifugio accogliente per un soggiorno rilassante e piacevole.

Inoltre, grandi e piccini potranno vivere un’esperienza esclusiva al The Castle Club, un luogo unico che offre numerosi benefici e servizi VIP che superano di gran lunga le aspettative di un semplice soggiorno. Qui, è possibile accedere a un ascensore privato e a una reception dedicata, garantendo arrivi e partenze senza stress. Ma una delle esperienze più sorprendenti è sicuramente la colazione con le Principesse Disney nel raffinato salone del Castle Club, un’occasione unica per i più piccoli di trascorrere un momento da favola.

Disneyland Paris: un universo incantato che non smette mai di sorprendere

Questo rinnovamento è parte di un progetto ambizioso per infondere ancora più magia nei parchi Disney in tutto il mondo. Tra le novità più attese, c’è l’apertura del Marvel Avengers Campus, un’area tematica che promette di regalare ai visitatori avventure mozzafiato ed emozionanti.

E le sorprese non finiscono qui. Presto il Parco Walt Disney Studios accoglierà un’area a tema Frozen nel quale grandi e piccini potranno immergersi in spettacoli emozionanti, assistere a una parata con Elsa, Anna e gli altri amici di Arendelle, e vivere momenti indimenticabili.

“Questa riapertura segna un nuovo capitolo per Disneyland Paris, che continua a guidare l’industria europea del turismo con la sua miscela unica di narrazione coinvolgente e ospitalità di livello mondiale” ha dichiarato Natacha Rafalski, Presidente di Disneyland Paris. “Siamo entusiasti di svelare il nuovo Disneyland Hotel, una struttura a cinque stelle unica nel suo genere che celebra la regalità e l’amata narrazione Disney. Il nostro impegno verso l’innovazione e un’esperienza impareggiabile per gli Ospiti rimane costante, non vediamo l’ora di dare il benvenuto a tutti in uno degli hotel più coinvolgenti d’Europa.”

Tutti i 7 Hotel Disney sono vere e proprie opere d’arte che offrono servizi per tutti i gusti, garantendo che il soggiorno sia pieno di magia e ricco di emozioni irripetibili. Lasciati trasportare in questi universi unici, dove ogni dettaglio è pensato per far sognare a occhi aperti e rendere il viaggio ancora più speciale.