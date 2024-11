Capodanno 2025 a Parigi: tutte le info utili

Fonte: iStock Fuochi d'artificio sulla Torre Eiffel a Parigi per Capodanno

Tutti hanno un’idea diversa su come festeggiare il Capodanno e, che lo si ami o lo si odi, rappresenta un’occasione per celebrare i 12 mesi passati o per sperare nel potenziale di quelli che verranno. Chi desidera trascorrerlo in viaggio, le destinazioni da scegliere sono davvero tante, ma Parigi resta un must per moltissime persone grazie alla sua atmosfera romantica, perfetta per chi cerca il bacio di mezzanotte sotto i fuochi d’artificio degli Champs-Élysées, e ai tanti eventi come feste e discoteche.

Se state pianificando il vostro Capodanno 2025 a Parigi, qui troverete tutte le informazioni utili per organizzare l’ultimo giorno dell’anno, da cosa fare agli eventi programmati in città, fino al clima per preparare al meglio la vostra valigia e non farvi trovare impreparati.

Cosa fare a Capodanno a Parigi, tutti gli eventi

A Parigi le opportunità per festeggiare il Capodanno sono davvero tante: dagli eventi organizzati in piazza agli spettacoli, dai grandi classici come i fuochi d’artificio davanti ai monumenti più famosi ai parchi tematici dove iniziare l’anno nuovo con un tocco di magia. Scopriamo insieme cosa fare a Capodanno a Parigi e tutti gli eventi imperdibili, adatti a ogni gusto!

Crociera sulla Senna

Immaginate di navigare lungo la Senna il giorno di Capodanno, circondati dalla magia di Parigi. Mentre i monumenti più iconici della città scorrono davanti a voi, illuminati dalle luci festive, la vostra serata si svolgerà all’insegna di musica, divertimento e menù con più portate. In città sono presenti diverse crociere che offrono 1 o 2 ore di navigazione con programmi perfetti sia per le coppie che per le famiglie. Se invece preferite trascorrere il Capodanno tra le strade della città, ma non volete rinunciare all’esperienza, potete valutare per un pranzo il 1 di gennaio, così da iniziare al meglio e con gusto l’anno nuovo.

Fonte: iStock

Capodanno a Parigi con fuochi d’artificio

I fuochi d’artificio di Capodanno a Parigi offrono l’immagine da cartolina perfetta, soprattutto quando visti dai monumenti più famosi. Tra i luoghi più iconici ci sono gli Champs-Élysées e l’Arco di Trionfo, dove ogni anno viene organizzato un grande evento non solo con fuochi d’artificio, ma anche con spettacoli di luce. Allo scoccare della mezzanotte, insieme ai fuochi, ci sarà anche tanta musica a fare da sottofondo ai festeggiamenti. Dalla Torre Eiffel non partono fuochi d’artificio, ma verrà comunque illuminata e, se trovate il punto adatto, potreste vedere sullo sfondo quelli organizzati all’Arco di Trionfo.

Spettacoli e balletti

Se festeggiare tra la folla non fa per voi, Parigi organizza tantissimi spettacoli e balletti che vi permetteranno di celebrare il Capodanno in un modo totalmente originale. Tra i più famosi c’è lo spettacolo del Crazy Horse, considerato tra i cabaret più all’avanguardia della città dove sensualità femminile e creatività si incontrano dando vita a uno show esclusivo, soprattutto l’ultimo dell’anno. Anche l’iconico Moulin Rouge, il luogo dove nacque spiritualmente il can-can, organizza un’incredibile show di Capodanno con cena gourmet, champagne e tanta musica.

Capodanno a Disneyland Paris

Chi viaggia in famiglia (e non solo) può valutare di festeggiare il Capodanno nel parco tematico più magico d’Europa: Disneyland Paris. Seppur non venga organizzata una festa vera e propria, il biglietto d’ingresso standard offre gratuitamente a tutti gli ospiti la possibilità di vivere il parco più a lungo perché chiuderà all’1.00 di notte per permettere di festeggiare l’ultimo dell’anno con i personaggi Disney. Se non soggiornate in uno degli hotel presenti all’interno del parco e necessitate di tornare a Parigi una volta finiti i festeggiamenti, potete prendere la linea della metro RER che, il primo dell’anno, è attiva solitamente fino alle 2:00 di notte. Consigliamo comunque di visionare i siti ufficiali per eventuali cambiamenti d’orario.

Vita notturna e discoteche a Parigi

Avete voglia di cominciare l’anno nuovo ballando nei locali e nelle discoteche più famose di Parigi? La notte di Capodanno vengono organizzate diverse feste nei club più esclusivi e non solo. Chi ama il genere Hip Pop troverà la celebrazione più grande di tutta la Francia presso Le Bridge, dove noti DJ metteranno musica tutta la notte, 100% Hip Pop sia Old School che New School. Se preferite musiche più nostalgiche, magari degli anni ’90-2000, l’indirizzo da segnare è La Java, dove si festeggerà dalle 22:00 alle 6:00.

Chi preferisce il Reggaeton potrà ballare al RAM PAM PAM, mentre a chi desidera ballare con una vista mozzafiato consigliamo il Reveillon Paris, un locale con terrazza e 2 dance floors da dove poter guardare i fuochi d’artificio sull’Arco di Trionfo. Altri locali famosi da tenere d’occhio per la notte di Capodanno sono La Bellevilloise, dove musica, show e spettacoli luminosi creano un’atmosfera stravagante particolare, e Rex Club per chi ama la musica elettronica.

Come muoversi a Parigi a Capodanno

La notte di Capodanno, Parigi è più affollata che mai! Per fortuna è facile spostarsi a piedi da una zona all’altra dove vengono organizzati i festeggiamenti più importanti, come i fuochi d’artificio all’Arco di Trionfo, gli spettacoli di Cabaret o la crociera sulla Senna. Tuttavia, chi preferisce utilizzare i mezzi pubblici, sarà felice di sapere che la notte di Capodanno sono gratuiti: le linee della metropolitana 1, 2, 4, 6, 9 e 14 e tutte le linee RER funzioneranno tutta la notte fino alle 5:30 del mattino, quando riprenderà il servizio normale. Le stazioni lungo gli Champs-Élysées saranno chiuse, quindi consigliamo di pianificare i vostri spostamenti in anticipo, soprattutto considerando che i taxi saranno difficili da trovare o le tariffe saranno molto più costose.

Fonte: iStock

Il clima di Parigi a Capodanno

Parigi a Dicembre può essere particolarmente fredda, con temperature medie che oscillano tra i 3°C e gli 8°C. Il nostro consiglio è di mettere in valigia abbigliamento tipicamente invernale, soprattutto impermeabile (in caso di pioggia), abiti caldi e termici. Il freddo parigino non scherza, come anche il vento che può essere particolarmente fastidioso. Non dimenticate, quindi, guanti, sciarpa e cappello, oltre che scarpe impermeabili e imbottite. In questo modo riuscirete a godervi i festeggiamenti all’aperto senza rischiare di iniziare l’anno con un raffreddore!