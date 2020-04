WizzAir, le offerte per volare a settembre in tutta Europa

editato in: da

L’arrivo della primavera ha portato il sole nelle nostre case, ed è inevitabile che la nostra mente cominci ad evadere. Perché non approfittare dell’occasione per programmare la prossima vacanza? Questo è anche il momento giusto se volete risparmiare un pochino: grazie alle offerte Wizz Air, prenotate ora e volate a settembre a prezzi imbattibili.

La compagnia aerea ha messo in vendita numerosi biglietti scontati per raggiungere alcune delle più belle destinazioni europee, così da regalare ai suoi passeggeri un’opportunità unica. Il mese di settembre è perfetto per un break di fine estate, sia per chi vuole concedersi un ultimo ritaglio di mare, sia per chi invece preferisce visitare qualche bella città d’arte. I turisti iniziano infatti ad abbandonare le località più rinomate, lasciando spazio a coloro che amano girare in tutta tranquillità lontani dalla calca. E le temperature si fanno sempre più miti, offrendo il clima ideale per qualsiasi tipo di gita fuori porta.

Siete ancora indecisi sulla destinazione per la quale optare? Lasciatevi ispirare dai nostri consigli. Ad esempio, a settembre potreste regalarvi un weekend a Vienna per esplorare una delle città più affascinanti e ricche di cultura dell’intero continente. Partendo da Bari, potrete trovare biglietti per raggiungere la capitale dell’Austria da appena 14,99 euro. E una volta arrivati alla meta, non avrete che l’imbarazzo della scelta: godetevi un percorso a ritroso nel tempo alla scoperta della Vienna imperiale, oppure lasciatevi trasportare dalla curiosità e perdetevi tra i tantissimi musei cittadini.

Avete sempre sognato di visitare Sofia, per poter ammirare da vicino le maestose cupole di questa città ricca di meraviglie? Niente di più facile: da Bologna, potrete trovare biglietti a partire da 29,99 euro. Scoprirete bellezze incredibili come la famosa cattedrale di Aleksandăr Nevski o la piccola chiesa di Bojana, inserita tra i Patrimoni Mondiali dell’UNESCO. Rimarrete incantati dal delizioso centro storico della capitale bulgara, dove potrete anche dedicarvi ad un po’ di shopping. E per gli amanti della natura, nei dintorni della città ci sono tantissime possibilità, come ad esempio i sentieri escursionistici sul Monte Vitosha – da dove, tra l’altro, si ammira uno splendido panorama.

Se avete in mente qualcosa di diverso, abbiamo l’idea giusta per voi. Da Milano Malpensa potrete volare verso Ocrida a partire da 19,99 euro. La cittadina macedone è una piccola perla che si riflette nelle acque dell’omonimo lago, e conserva alcune preziose testimonianze dell’architettura del passato. Potrete godervi gli ultimi caldi raggi di sole sulle sue splendide spiagge, fare un giro in barca o esplorare i tantissimi villaggi lacustri che si trovano arrampicati sulle rive del lago di Ocrida, uno dei luoghi più affascinanti dei Balcani.