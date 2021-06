Vivere una vacanza al lago, tra oasi di pace e natura, ma sentirsi al mare. In Italia sono molti i laghi balneabili, in cui tuffarsi in acque limpide e calme. In Trentino, ad una manciata di chilometri da Riva del Garda, troviamo il lago di Ledro con le sue acque pulite e trasparenti. E’ attrezzato con diverse spiagge pubbliche, quella di Pure è pet friendly. Una visita a parte merita il Museo della Palafitte di Ledro, Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO.