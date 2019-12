Wizz Air, voli low cost per 3 mete. L’offerta scade tra poco

editato in: da

Non avete ancora pensato a cosa mettere sotto l’albero di Natale per i vostri cari o per voi stessi? Questa è l’occasione perfetta per regalare un bel viaggio, grazie alla nuovissima promozione di Wizz Air. Potrete prenotare voli scontati fino al 20% e accaparrarvi biglietti a prezzi incredibili, purché siate in grado di decidere in fretta.

La compagnia aerea low cost ha infatti optato per un’offerta last minute, che scadrà tra poche ore. La promozione è valida per i voli in partenza da e verso tre splendide località europee, spendibili per viaggiare entro il 31 marzo 2020. Per usufruirne dovrete prenotare online, sul sito ufficiale di Wizz Air, entro le ore 23:59 di oggi, giovedì 12 dicembre 2019. Se avete già le idee chiare, non potete proprio perdere questa ghiotta occasione.

Scopriamo ora quali sono le mete a cui fa riferimento l’offerta. La prima è l’Ungheria: siete mai stati a Budapest durante il periodo natalizio? Il centro si trasforma completamente, tra decorazioni e addobbi che rendono l’atmosfera davvero magica e ci permette di tornare un po’ bambini. Le luci si riflettono sulle placide acque del Danubio, che attraversa la città tagliandola in due. E Piazza Vörösmarty si veste a festa, ospitando i mercatini di Natale più belli di tutta la regione. Se avete voglia di vivere un’emozione unica, questa è sicuramente la destinazione giusta per voi.

La seconda meta è la Polonia, che vi aspetta con il suo fascino senza tempo. Varsavia – in particolare la sua Città Vecchia – è un luogo ricco di sorprese, dove storia e cultura si abbracciano in un connubio perfetto. La pittoresca Breslavia è invece una bellissima destinazione romantica, nonché una delle città low cost assolutamente da visitare. Non potrebbe essere una splendida sorpresa per il vostro prossimo San Valentino?

Infine, Wizz Air offre voli scontati per il Regno Unito. Che abbiate già visitato Londra decine di volte o che non abbiate mai avuto l’occasione, questo è sicuramente il momento giusto per prenotare la vostra prossima vacanza. E se non amate la folla, potreste optare per altre splendide destinazioni inglesi: siete mai stati ad Aberdeen, la famosa Città di Granito? Questa e tante altre perle della verde Scozia vi aspettano.