Fantasanremo e viaggia: la lega per vincere biglietti aerei

Una notizia che farà felici gli appassionati di musica e viaggi: Wizz Air, la compagnia aerea low cost “più verde in Europa”, quest’anno è sponsor di FantaSanremo e, per l’occasione, ha lanciato una propria lega premium con cui è possibile registrarsi e giocare per provare a vincere uno dei tre voucher da 300 euro ciascuno messi a disposizione.

Ecco i dettagli e come partecipare.

Cos’è FantaSanremo, uno degli eventi clou legati al Festival

Innanzitutto, ripassiamo cos’è FantaSanremo, uno degli eventi clou legati al celebre Festival della Canzone Italiana che, quest’anno, ha raggiunto la 74esima edizione.

Si tratta di un popolare (basti pensare che nel 2023 ha attratto più di 4 milioni di squadre e 278mila leghe iscritte) “fantasy game” basato sul famoso festival a cui giocare è facile e divertente: infatti, è sufficiente iscriversi sulla pagina ufficiale entro il 5 febbraio 2024 e creare la propria squadra virtuale composta da cinque artisti o gruppi in gara (è possibile crearne fino a cinque diverse).

A questo punto, occorre decidere con chi giocare: sono disponibili leghe pubbliche oppure leghe private o ancora “segrete”, i “campionati” in cui ogni squadra combatterà per arrivare alla vittoria.

Cuore del gioco è l’assegnazione dei punti che varia in base ai cantanti scelti con bonus (azioni “particolari” da loro compiute che fanno guadagnare punti) e malus (azioni che fanno perdere punteggio).

La lega di Wizz Air e i premi in palio

Come accennato, per questa edizione del FantaSanremo Wizz Air ha creato la propria lega, WIZZ.

Gli iscritti alla lega premium della compagnia area avranno così l’opportunità di partecipare al concorso gratis “WIZZ Prize Draw of FantaSanremo” compilando un breve modulo dove va indicato lo stesso indirizzo mail usato per registrarsi.

I tre vincitori (che verranno estratti entro e non oltre il 29 febbraio 2024 indipendentemente dal piazzamento raggiunto nella classifica della Lega) otterranno ciascuno un voucher Wizz Air del valore di 300 euro valido fino al 28 febbraio 2025 per prenotazioni effettuate tramite il sito ufficiale o l’app del vettore su voli operati da Wizz Air Group e dalle sue filiali: ricordiamo che sono oltre 220 le rotte proposte per quasi un centinaio di destinazioni dall’Italia verso l’Europa, il Medio Oriente e non soltanto.

Se non utilizzato entro la scadenza, il voucher diventa inutilizzabile e non dà diritto al rimborso del credito residuo (neppure in maniera parziale) né è convertibile in denaro.

Le parole di soddisfazione di Wizz Air per la lega targata FantaSanremo

Sono parole di soddisfazione ed entusiasmo quelle che ha condiviso Tamara Nikiforova, Corporate Communication Manager di Wizz Air, in merito alla collaborazione con FantaSanremo 2024.

“Siamo entusiasti di presentare la lega FantaSanremo targata WIZZ, riunendo appassionati di viaggi e musica da tutta Italia e non solo.

Per noi di Wizz Air è importante avere un legame autentico con i nostri passeggeri, condividendo le loro passioni e incoraggiandoli a partire per esplorare il mondo.

L’anno scorso abbiamo portato gli italiani in due viaggi verso l’ignoto, abbiamo assistito insieme alla vittoria della squadra nazionale alle qualificazioni per Euro 2024, abbiamo vissuto un’indimenticabile corsa alla Wizz Air Venicemarathon e, cosa più importante, abbiamo fatto “viaggiare” milioni di italiani verso le loro agognate destinazioni.

Non vediamo l’ora di creare ancora più momenti memorabili insieme nel 2024!”