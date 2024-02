Puoi vincere un viaggio verso una destinazione misteriosa: ecco come

Il concorso è aperto ai residenti in UK e lo scorso anno era stata promossa la stessa iniziativa anche in Italia

Fonte: iStock Photo Come vincere un viaggio verso una destinazione sconosciuta

Viaggiare è scoprire posti nuovi, è poter vivere un’avventura indimenticabile, collezionare esperienze e ricordi. C’è chi ama pianificare tutto nel dettaglio e chi, invece, preferisce lasciarsi trasportare dagli eventi e mettersi alla prova. Se si è particolarmente coraggiosi, poi, si può provare a vincere un viaggio, che è sì il sogno di tutti, ma in questo caso verso una destinazione sconosciuta e misteriosa.

Farlo è molto semplice, la campagna è stata ideata dalla compagnia di voli Wizz Air, è destinata a chi risiede in UK e chi vince ha diritto a un accompagnatore. Tutto quello che c’è da sapere.

Come vincere un viaggio per una destinazione misteriosa

Ci vuole un po’ di spirito d’avventura, tanta voglia di viaggiare e scoprire luoghi nuovi, oltre a questo chi vince (ma anche l’eventuale accompagnatore) deve essere residente in UK: il concorso promosso da Wizz Air farà la gioia di chi ha voglia di esplorare il mondo e di farlo anche con un pizzico di coraggio, quello che serve per mettersi alla prova viaggiando verso una destinazione che non si conosce.

Ma come partecipare? L’iniziava è della compagnia di viaggio low cost Wizz Air che ha condiviso un reel sul proprio profilo Instagram, ed è sul social che si deve interagire per provare a vincere questa opportunità.

Viene definita “un’impresa verso l’ignoto”, perché si conosce da dove si parte, ma non dove si arriva. Il concorso si chiama Let’s Get Lost London, e il fortunato vincitore partirà da Londra Gatwick per una destinazione sconosciuta. Per partecipare si deve mettere mi piace al post, taggare un amico e provare a indovinare la destinazione. C’è tempo sino al 22 febbraio.

Nella documentazione del concorso viene specificato che il premio è aperto solo ai residenti in UK, con almeno 18 anni. E chi partecipa deve avere il profilo Instagram pubblico.

Destinazione misteriosa, il viaggio gratis

L’adrenalina di partire per una destinazione non nota, ma anche quella di non pianificare nulla lasciando che siano gli eventi e gli altri a decidere per noi. Del resto, viaggiare è anche mettere alla prova sé stessi e i propri limiti, è scoprire posti nuovi, lasciarsi affascinare da culture diverse dalla nostra.

E lo sa bene Wizz Air, la compagnia di viaggi low cost che ha promosso questa iniziativa. I fortunati vincitori (a quanto pare 35 più i loro accompagnatori) partiranno tra il 7 e il 10 marzo per quella che si preannuncia come una vacanza all’insegna del divertimento e della scoperta.

Non è la prima volta che la compagnia aerea promuove iniziative di questo tipo e il successo è stato grande. Proprio lo scorso anno aveva fatto la stessa cosa per i viaggiatori italiani e nella nota pubblicata sul sito ufficiale avevano scritto che il concorso “incoraggia i viaggiatori a cogliere l’attimo, a vivere appieno la vita e a creare ricordi indimenticabili in una destinazione misteriosa della vasta rete in espansione di Wizz Air”.

Avventura ma con un minimo di programmazione, perché ovviamente ogni luogo ha bisogno di un bagaglio specifico che verrà eventualmente comunicato qualche giorno prima della partenza, giusto per non farsi trovare completamente impreparati.