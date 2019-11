Dove bere la cioccolata calda più buona di Londra

editato in: da

Il clima invernale e le temperature rigide rendono Londra ancora più bella e affascinante. Ecco perché se avete in mente di visitare la città cosmopolita durante l’inverno avete bisogno di segnare in agenda questi indirizzi per gustare la cioccolata calda più buona di Londra.

Ampie vetrate che mostrano in lontananza il Big Ben o viste dal quinto piano che incantano alla presenza del London Bridge. Ecco gli indirizzi da memorizzare per riscaldarsi con dolcezza a Londra. Tra i locali più famosi della città, in grado di riscaldare anche i più freddolosi, c’è Dark Sugars. Ci troviamo al 141 di Brick Lane: qui potrete assaggiare una delle cioccolate calde più buone di Londra, da aromatizzare con nocciola o peperoncino.

Chin Chin Labs in Camden Town offre una varietà di bevande così ampia che sarà difficile scegliere. La sua specialità è però il marshmallow affumicato in cima ad una tazza bollente di cioccolata calda. La sua fama lo precede, stiamo parlando di Rococo Chocolates, la famosa pasticceria artigianale che si trova al 38 di Earlham St a Londra. Qui potrete ordinare una coccolata calda davvero deliziosa.

Un altro nome apprezzato e conosciuto in tutta la città è Said a Soho. Qui viene servita una tradizionale cioccolata calda italiana che riscalda i sensi e delizia il palato. Provare per credere… Tra le cioccolaterie di Londra più instagrammabili c’è Choccywoccydoodah al 27 Short’s Gardens. In questo locale la cioccolata calda viene decorata con panna montata, crema e bottoncini al cioccolato che rendono la bevanda irresistibile, da fotografare e da bere.

Non c’è che dire: Londra offre davvero un’incredibile scelta di locali, caffetterie e pasticcerie dove degustare bevande calde e ammirare la città avvolta dal freddo inverno. Ma se la vostra intenzione è quella di scoprire i migliori locali della città, magari proprio per un dolcissimo tour gastronomico, allora dovrete aggiungere in agenda altre due location assolutamente imperdibili.

La prima è Ruby Violet: qui potrete assaggiare la cioccolata calda più corta della storia. Servita come se fosse un caffè, questo dolce tutto da bere è densissimo e accompagnato da pezzi di croccante alle mandorle. Il locale di trova al 3 di Wharf Rd a Kings Cross.

E infine, non per ultimo di importanza s’intende, troviamo Rabot all’interno del Borough Market di Londra. Attenzione, perché qui sarà difficile scegliere: lo staff del locale infatti offre una serie di cioccolate calde dai gusti più diversi, da quella con cacao bianco e noce moscata a quella corretta con rum.

Scegliere sarà difficile davvero. Nel dubbio, noi consigliamo di provarle tutte…