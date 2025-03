Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

Durante un’emozionante viaggio a Malta non può di certo mancare una tappa all’isola di Gozo, che compone l’arcipelago delle isole maltesi insieme a Comino e ad altri isolotti minori. Ricca di paesaggi incontaminati, spiagge dall’acqua cristallina e luoghi storico culturali, ma anche innumerevoli possibilità di divertimento, la gemella più tranquilla di Malta è il luogo perfetto per chi cerca una fuga autentica.

Si trova a soli 4 km a nord-ovest dell’isola di Malta, ma è priva di scali aerei. Per questo motivo, il punto di partenza per raggiungerla è l’aeroporto internazionale di La Valletta, la capitale. Per arrivare all’isola di Gozo da La Valletta ci sono varie alternative, alcune più economiche, altre meno. Ecco i modi migliori per raggiungere questa splendida isola maltese.

In traghetto da La Valletta

La Valletta, capitale del Paese, dista soltanto 40 km da Gozo. Per raggiungerla in traghetto esistono due alternative: partire con i ferry boat direttamente dal centro di La Valletta oppure dal porto di Ċirkewwa, all’estremità Nord di Malta.

La prima soluzione è il traghetto veloce della compagnia Gozo Fast Ferry (attivo da giugno 2021) che parte da La Valletta e precisamente dal molo Lascaris. Ci sono partenze ogni ora e si arriva a destinazione in 45 minuti di viaggio. Consigliamo di controllare gli orari di partenza ed arrivo direttamente dal sito Gozohighspeed.com.

Il biglietto sola andata costa 7,50 euro per gli adulti e 3 euro per i bambini da 4 a 10 anni inclusi, mentre è gratuito per i bambini fino a 4 anni. È consigliato l’acquisto online.

In auto e traghetto da Ċirkewwa

In alternativa, se avete noleggiato un’auto e soggiornate tra Valletta, Sliema e St. Julian’s (Bugibba e Qawra) o a Mellieħa, conviene imbarcarsi dal porto di Ċirkewwa.

Il ferry (gestito dalla Gozo Channel) impiega solo 20 minuti per giungere al porto di Mġarr a Gozo. Il collegamento è attivo tutti i giorni anche nei festivi, e garantisce viaggi ogni 45 minuti di giorno e ogni 90 minuti di notte. Tutti gli orari aggiornati sono consultabili sul sito della compagnia Gozochannel.com.

Questa è la soluzione più economica per raggiungere Gozo: il biglietto costa solo 4,65 euro per adulti dai 13 anni (4,05 euro di notte) e 1,15 euro per bambini da 3 a 12 anni inclusi. Il biglietto è gratuito per i bambini fino a 3 anni. Se portate con voi l’auto, il trasporto costa solo 15,70 euro (8,15 euro per la moto).

In autobus e traghetto da Ċirkewwa

Se non avete noleggiato l’auto e volete raggiungere Gozo esclusivamente con i mezzi pubblici, una soluzione si ha combinando autobus e traghetto. A collegare Ċirkewwa e La Valletta via terra c’è la linea 45 dei mezzi pubblici locali, ma ci sono molte altre linee che collegano i vari punti dell’isola.

In estate, il biglietto diurno dell’autobus costa 2,50 euro per corsa singola (in inverno scende a 2 euro). Ma se avete intenzione di fare più spostamenti durante la settimana, vi conviene acquistare uno degli abbonamenti messi a disposizione: l’Explore, per viaggi illimitati per 7 giorni (adulto 25 euro, bambino 7 euro) o il pacchetto da 12 viaggi di un giorno a 19 euro.

Tour in battello giornaliero

Per arrivare all’isola di Gozo da La Valletta si può anche approfittare dei battelli per i tour giornalieri con escursioni organizzate da Sliema e Bugibba.

Partendo da Sliema, una cittadina che può essere raggiunta da La Valletta sia in autobus (linee 13 o 21) che col traghetto, i tour organizzati partono da circa 35 euro a persona. In questo modo si ha la possibilità di avere a disposizione una guida, pronta a raccontare curiosità riguardanti ogni luogo che si incontra lungo il tragitto. Si tratta indubbiamente della soluzione ideale per i meno esperti, soprattutto per evitare di commettere fastidiosi errori in viaggio, e per ammirare diversi punti delle isole da un punto di vista diverso, ovvero dal mare.

Barca a vela

Una soluzione sicuramente più costosa, ma molto suggestiva, è il noleggio di una barca a vela, soprattutto se si è in più persone a dividere la spesa (si parte da circa 300 euro). Un’esperienza in mare che vi permette di visitare in tutta tranquillità i migliori angoli di paradiso di Gozo e dell’intero arcipelago maltese. Per risparmiare un po’ si può optare anche per un gommone per 4 persone (prezzi dai 150 euro circa al giorno).