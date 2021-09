Volotea, viaggia in tutta Europa con voli a 1 euro

Volotea, compagnia aerea low cost spagnola, ha lanciato un’offerta davvero imperdibile: migliaia di biglietti aerei con un costo che parte da solo 1 euro per volare in tutta Europa. Si potrà viaggiare nei mesi di novembre e dicembre e, al momento attuale, non compare una data di scadenza della suddetta promozione. Tuttavia, bisogna affrettarsi poiché i biglietti aerei potrebbero terminare da un momento all’altro.

E con un costo così basso c’è davvero l’imbarazzo delle scelta sulle mete in cui scegliere di fare la propria vacanza. Per questo motivo, noi di SiViaggia abbiamo deciso di darvi alcuni consigli.

Per esempio, per il costo di 1 (A/R) potreste spiccare il volo verso Olbia, una città sarda dalle origini sono antiche così come testimoniano i ritrovamenti rinvenuti. Olbia è pronta a sorprendere i turisti che ogni anno la scelgono come meta delle vacanze ma anche chi semplicemente la sceglie come punto di riferimento per raggiungere l’isola. La città dispone, infatti, di un porto e di un aeroporto che collega la Sardegna alle principali città italiane e non solo. Senza dimenticare che, con un po’ di fortuna, durante il mese di novembre si potrebbe riuscire a fare anche un po’ di mare. I voli da Olbia partono dall’aeroporto di Bologna.

Oppure, potreste pagare solo 1 euro per andare a Valencia in Spagna. La città è lambita da un mare straordinario e il fascino dell’arte e delle tradizioni si avvertono ovunque. Un luogo speciale da visitare in qualsiasi periodo dell’anno. L’atmosfera che si respira nella città spagnola è unica al mondo poiché migliaia di persone animano le strade ed i locali e ogni angolo sono una sorpresa da scoprire. Le attrazioni che la rendono speciale sono davvero tante, a partire dalla splendida Città delle Arti e della Scienza, fino alle distese lunghissime di sabbia dorata. I voli per Valencia partono dall’aeroporto di Minorca.

Infine, potreste regalarvi un viaggio verso la Francia e più precisamente a Lille, un importante polo culturale e commerciale con una storia che vive ancora nel suo brulicante centro. Fondata nel Medioevo, sorge pochi chilometri a est del confine con il Belgio, una posizione che giustifica gli influssi francesi e fiamminghi nella cucina, nell’architettura e nel culto delle due ruote. I voli per Lill3 partono dall’aeroporto di Nantes.

Non resta di approfittare di questa offerta di Volotea con voli a partire da 1 euro per correre a scoprire alcune meraviglie europee.