Volotea, le offerte per viaggiare in primavera a partire da 19 euro

Anche il 2020 sarà foriero di buone notizie, per tutti coloro che amano viaggiare. A pochi giorni dalle ultime offerte natalizie, infatti, alcune compagnie aeree stanno già pensando al nuovo anno. Come ad esempio Volotea, che ha deciso di mettere in promozione i suoi voli per tutti coloro che prenoteranno nei prossimi giorni.

Ci sono offerte e sconti per tutte le esigenze. Il vettore low cost ha pensato a chi ha voglia di fare un break primaverile in qualche splendida città europea, ma anche a chi desidera riscoprire il nostro Bel Paese o tornare in famiglia dopo lunghi mesi passati fuori casa per lavoro. Volotea parte da tantissimi aeroporti italiani, e per i primi mesi del 2020 propone voli a prezzi imbattibili per alcune delle sue rotte interne ed internazionali. In particolare, prenotando in questi giorni, è possibile trovare sconti incredibili per viaggiare nel mese di marzo 2020 a partire da 19 euro.

Volete concedervi qualche giorno di relax ai primi caldi primaverili della splendida Sardegna? L’offerta giusta per voi è già disponibile: potrete volare da Torino verso Cagliari, una città ricca di fascino e di storia. Il suo centro storico è un vero capolavoro, e troverete ad attendervi una calorosa accoglienza davvero degna di questo nome. I più ardimentosi riusciranno anche a regalarsi qualche passeggiata in riva al mare, a pochissima distanza dalla cittadina. Sebbene le temperature in quel periodo dell’anno siano ancora basse, i raggi del sole riscalderanno il vostro cuore.

Anche la Puglia ci regala sempre grandi sorprese. A marzo potrete viaggiare da Verona a Bari a partire da 19 euro, atterrando nella splendida terra dei trulli. Questa è l’occasione giusta per trascorrere una Pasqua diversa dal solito, immersi nel verde del Salento, dove il panorama incredibile fa da pittoresco contorno ad un tour enogastronomico che vi lascerà senza fiato. Siete pronti a fare le valigie?

Se volete invece volare lontano da casa, approfittando degli sconti di Volotea, la scelta è davvero vastissima. Ad esempio, sempre a partire da 19 euro potrete optare per il volo da Palermo a Nantes, l’elegante città francese che sorge sulla foce della Loira. La chiamano la “Venezia dell’ovest”, e basta dare una sbirciata a qualche foto panoramica del paese per capirne il motivo. È senza alcun dubbio un luogo romantico e affascinante, dove perdersi tra strette viuzze ricche di architettura e storia.

Da Olbia potrete invece volare verso Strasburgo, città eclettica e dalle mille anime. Qui si trova la sede del Parlamento Europeo, ma anche tantissimi palazzi storici che raccontano di un passato incredibilmente ricco e sfarzoso. Potrete ammirare piccoli villaggi romantici e pittoreschi, vasti giardini e tanti musei. E non dimenticate di concedervi un tour in battello, per esplorare la città da un punto di vista davvero originale.