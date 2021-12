Si può volare tutto l’inverno pagando prezzi ridicoli

C’è tempo fino a domani 23 dicembre per prenotare i voli in promozione a 9,99 euro di Wizz Air. Si può volare verso tantissime destinazioni per tutto l’inverno. Ultimo viaggio, il 28 febbraio.

Oltre alle mete già raggiunte, proprio in queste ore la compagnia aerea ha annunciato tante altre novità in arrivo dall’anno prossimo.

Ci saranno 12 nuove tratte nazionali e internazionali per volare dall’Italia. I biglietti sono già acquistabili sul sito della compagnia e tramite l’app Wizz. Tra le mete internazionali raggiungibili nel 2022 ci sono anche Marrakech, Dubai, Praga e le isole greche di Corfù, Creta e Mykonos. Inoltre, la compagnia ha annunciato nuovi collegamenti per la Sardegna e la Calabria, in particolare con le nuove tratte Venezia – Olbia, Bari – Olbia e Torino Caselle – Lamezia Terme. La scelta della meta dove andare quindi è molto più ampia.

Dubai, la meta imperdibile

Inutile dire che il nostro consiglio è quello di non farvi sfuggire l’offerta incredibile per volare a Dubai, con biglietti aerei da circa 100 euro (andata a meno di 50 euro e ritorno a 55 euro). I voli Wizz Air per Dubai partono dagli aeroporti di Bari e di Catania.

Tantissime sono le ragioni per andare nell’emirato. Prosegue il Dubai Expo 2020 (finisce a marzo 2022), l’esposizione universale multimiliardaria con all’incirca 200 padiglioni di tutti i Paesi che raccontano la loro visione del futuro. E, a proposito di futuro, sarà presto completata la Torre di Santiago Calatrava al Dubai Creek, il prossimo edificio più alto al mondo dopo l’attuale Burj Khalifa.

Dubai è una delle mete di viaggio preferite dagli italiani. Oltre al clima sempre caldo, al mare e alla spiaggia, è anche una meta relativamente vicina. Dubai è una sorta di parco giochi per adulti (ma non solo ovviamente perché è adattissima per le famiglie), con i suoi grattacieli, gli edifici avveniristici, i mega mall e le attrazioni da record. Proprio negli ultimi mesi sono stati aperti Ain Dubai, la ruota panoramica più alta del mondo, e Deep Dive Dubai, che consente di immergersi nella piscina più profonda del mondo.

Non fatevi sfuggire Abu Dhabi

Altra destinazione da prendere al volo (nel vero senso) è l’emirato di Abu Dhabi. Attenzione però perché i voli si stanno esaurendo a vista d’occhio e che i prezzi si stanno alzando parecchio, benché sempre super convenienti rispetto ai voli di linea. I voli Wizz Air partono da Bari (dove non si trova posto fino a maggio) e da Catania, dove c’è ancora parecchia disponibilità.

Anche Abu Dhabi è una delle mete più gettonate dagli italiani. L’affascinante Capitale degli Emirati Arabi Uniti, situata su un’isola a forma di “T” che si protende nel Golfo Persico dalla costa centro-occidentale, si è particolarmente concentrata sull’arricchimento dell’esperienza dei propri visitatori, anche durante il culmine della pandemia, migliorando l’offerta turistica e affermandosi come una delle principali destinazioni globali, oltre che come nuova meta dell’ecoturismo.

Questo emirato è tutto una sorpresa. Aree marine protette, immersioni subacquee e snorkeling, è la destinazione ideale per chi ama scoprire la vita sott’acqua. Ma non è tutto: a circa 90 minuti dalla Capitale e vicino al confine con l’Oman si trova Al Ain, sei oasi abbracciate dal deserto, Patrimonio Unesco, in cui si trovano i più antichi insediamenti abitati del pianeta.