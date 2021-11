Perché questa è una delle principali mete turistiche globali

Ricca di tesori architettonici, culturali e naturali, Abu Dhabi è una delle mete più gettonate del momento, da italiani e stranieri. Una città stimolante che non si ferma mai, ma soprattutto una destinazione che sta puntando – vincendo – sull’alta qualità dell’offerta, dagli eventi d’affari a quelli sportivi, passando per le campagne di marketing fino alle splendide location che sembrano fatte apposta per ospitare i novelli sposi in luna di miele.

L’affascinante capitale degli Emirati Arabi Uniti, situata su un’isola a forma di T che si protende nel Golfo Persico dalla costa centro-occidentale, si è particolarmente concentrata sull’arricchimento dell’esperienza dei visitatori, anche durante il culmine della pandemia, migliorando la sua offerta e affermandosi come una delle principali destinazioni turistiche globali, oltre che nuova meta dell’ecoturismo.

Grazie all’impegno del Dipartimento della Cultura e del Turismo – Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) e all’attivazione di partnership strategiche con una serie di enti, la città è stata insignita di ben quattro prestigiosi riconoscimenti alla 28esima edizione dei World Travel Awards. Considerati gli Oscar del Turismo, gli ambiti premi sono stati istituiti nel 1993 per celebrare l’eccellenza in tutti i settori chiave dell’industria dei viaggi, del turismo e dell’ospitalità a livello internazionale.

Nello specifico, Abu Dhabi ha vinto il premio “Principale Destinazione di Viaggio d’Affari del Medioriente 2021″, per aver ospitato una vasta gamma di eventi business di livello internazionale, offrendo agli ospiti l’opportunità di fare networking con personalità di spicco da tutto il mondo. Il secondo riconoscimento “Principale Campagna di Marketing in Medioriente 2021” è, invece, il risultato della coinvolgente campagna “It’s Always Summer in Abu Dhabi”, che ha offerto ai visitatori una serie di attività esclusive ed eventi imperdibili in una meta perfetta per chi ama il mare tutto l’anno.

C’è poi il terzo premio, “Destinazione Leader del Turismo Sportivo in Medioriente 2021″, ottenuto grazie ai numerosi eventi sportivi ospitati nella città, tra cui il Gran Premio di Formula Uno Etihad Airways Abu Dhabi, il Mubadala World Tennis Championship e gli eventi UFC Fight Island. Infine, la capitale degli Emirati Arabi Uniti è stata eletta anche “Principale Destinazione di Nozze in Medioriente 2021”, per le location da sogno (che abbiamo visto anche nella serie “Mirage”) e l’incredibile ospitalità che la contraddistingue, che ne fanno la scelta ideale per un viaggio di nozze memorabile.