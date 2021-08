Visite guidate gratuite e itinerari mozzafiato per scoprire la Campania

editato in: da

Le 10 bellezze dell’Irpinia, terra ricca di storia e tradizioni

Una Regione amatissima, dagli italiani e dai turisti internazionali, è la Campania. La buona nuova è che qui sarà possibile, attraverso visite guidate gratuite e itinerari mozzafiato che attraversano i borghi più suggestivi di questa Terra, scoprirne ogni angolo incantato.

Un’iniziativa che avrà luogo in occasione di La Certosa delle Arti e di Sponz Fest e che attraverso un’indimenticabile passeggiata lungo un sentiero ancora poco noto al grande pubblico, condurrà alla volta di un affascinante tour che attraversa alcune delle zone più incantevoli di questo territorio. Il piacere di una visita che incontra la concretezza di una vera e propria azione.

Nasce così il progetto “Visitazioni” presentato da Scabec – Società Campana Beni Culturali nell’ambito del progetto campania>artecard, il pass della Regione Campania che offre la possibilità di fruire il patrimonio culturale locale e di viaggiare a bordo del trasporto pubblico.

Durante il mese di agosto, quindi, si potrà vivere un’esperienza a contatto con il territorio, un momento in cui immergersi totalmente nella storia e nella cultura di due tra i luoghi a maggior valore turistico della Regione: il Vallo di Diano, un posto dai tratti fiabeschi incastonato nel sud-est e fuori dalle rotte più battute, e l’Alta Irpinia, che vanta una bellezza non convenzionale e che arriva dritta al cuore.

Dal 19 al 27 agosto, durante la rassegna “La Certosa delle Arti” – iniziativa nata per trasformare la Certosa di San Lorenzo e Padula in un vero e proprio hub delle culture con musica dal vivo, mostre fotografiche, laboratori sperimentali e masterclass – si terranno 6 appuntamenti presso alcune mete sorprendenti del Vallo di Diano, territorio che si fregia del riconoscimento di Patrimonio UNESCO e che fa parte della rete globale dei Geoparchi; dal 25 al 29 agosto, in occasione della nona edizione dello Sponz Fest – il festival ideato e diretto dal poliedrico artista Vinicio Capossela – le Visitazioni di campania>artecard toccheranno 6 tra i borghi più ricchi di storia e cultura del territorio irpino.

Per maggiori informazioni, per visionare il programma completo per e prenotazioni (attenzione, sono obbligatorie) vi invitiamo a cliccare su questo sito. Non resta che imparare a vivere e conoscere la spettacolare Regione Campania nella sua anima più vera e autentica.