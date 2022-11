Viaggio in Spagna sulle orme di Pablo Picasso

Nel cinquantesimo anniversario della sua morte, l’8 aprile 1973, Turespaña omaggerà Pablo Picasso e la sua opera ed eredità artistica con una serie di mostre e manifestazioni a livello internazionale.

Il 2023 sarà, così, l’anno di Picasso nel mondo.

Un ricco programma di eventi

Il ricco programma degli eventi è stato presentato dall’Ente Spagnolo del Turismo a Milano alla presenza di istituzioni, imprese e media turistici italiani, con la partecipazione di Isabel Garaña, Console Aggiunto e direttrice dell’Ente Spagnolo del Turismo di Milano, di Moisés Jorge Naranjo, direttore del Consorcio Turismo y Congresos di A Coruña e di Sara Quintero Quesada, promotrice turistica esecutiva del Comune di Malaga, intervenuti a nome delle città strettamente legate all’artista.

Il fitto calendario prevede oltre 50 mostre su Picasso allestite in tutto il mondo, di cui 16 in Spagna, nelle 5 città cui l’artista era più vicino: Malaga, Barcellona, Madrid, Bilbao e La Coruña, che per tutto il 2023 (e parte del 2024) saranno in prima linea con mostre celebrative ed eventi.

L’obiettivo è quello di invitare il mondo a riscoprire la Spagna attraverso lo sguardo del grande pittore andaluso, di avvicinare sempre più i viaggiatori al notevole patrimonio artistico e culturale del Paese e permettere loro di sviluppare un “modo diverso” di vedere le cose, proprio come fece Picasso, lasciandosi ispirare dai luoghi che influenzarono la sua opera.

Le 5 città spagnole legate alla vita di Pablo Picasso

In Spagna, sono 16 le mostre previste nei principali musei delle città legate alla vita di Picasso.

Malaga

Il viaggio alla scoperta dell’opera di uno dei più importanti artisti del XX secolo inizia da Malaga, dove nacque il 26 ottobre 1881 e visse per dieci anni. Questa è la città dei pomeriggi nell’arena insieme al padre, del flamenco ballato per le strade, delle colombe della Plaza de la Merced, cari ricordi che resteranno saldi per sempre nella sua memoria.

Il prossimo anno, la capitale della Costa del Sol ospiterà tre mostre per celebrare Pablo Picasso:

Picasso: materia e corpo : dall’8 maggio 2023 al 10 settembre 2023 presso il Museo Picasso Malaga

: dall’8 maggio 2023 al 10 settembre 2023 presso il Museo Picasso Malaga Le età di Pablo : dal 26 giugno 2023 al 1 ottobre 2023 presso il Museo Casa Natal Picasso Malaga

: dal 26 giugno 2023 al 1 ottobre 2023 presso il Museo Casa Natal Picasso Malaga L’eco di Picasso: dal 2 ottobre 2023 al 24 marzo 2024 presso il Museo Picasso Malaga

La Coruña

Qui Picasso si trasferì con la famiglia nel 1891, all’età di 10 anni, e si unì alla Scuola d’Arti e Mestieri dove, accompagnato dal padre, cominciò a disegnare ed ebbe l’occasione di partecipare, per la prima volta, a una mostra.

Nei quattro anni di soggiorno, il pittore subì il lutto per la sorella Conchita.

Nel 2023, La Coruña celebrerà Picasso con la mostra “Picasso bianco nel ricordo azzurro“, dal 23 marzo 2023 al 23 giugno 2023 presso il Museo de Belas Artes da Coruña.

Barcellona

Picasso arrivò a Barcellona all’età di 14 anni per rimanervi nove anni.

Questa è la città dove passò dall’essere apprendista alla Scuola delle Belle Arti a partecipare all’avanguardia artistica catalana con gli amici Carles Casagemas, Ramón Casas e Santiago Rusiñol: insieme a loro scoprì i colori e le forme della campagna catalana.

Nel 2023, saranno 3 le mostre nella capitale della Catalogna:

Daniel-Henry Kahnweiler : dal 18 novembre 2022 al 10 marzo 2023 presso il Museo Picasso

: dal 18 novembre 2022 al 10 marzo 2023 presso il Museo Picasso Mirò-Picasso : dal 19 ottoreb 2023 al 24 febbraio 2024 presso il Museo Picasso

: dal 19 ottoreb 2023 al 24 febbraio 2024 presso il Museo Picasso Ma è possibile che l’abbiano fatto prima di me? Picasso e la ceramica Spagnola nelle collezioni del Museu del Disseny de Barcelona: dal 1 giugno 2022 al 30 settembre 2023

Madrid

Anche se a Madrid Pablo trascorse poco tempo, iscritto alla Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, portò sempre nella memoria il Museo del Prado (dove è elencato come copista).

Saranno ben 8 le mostre nel 2023:

Julio González, Pablo Picasso e las materializzazione della scultura : dal 23 settembre 2022 al 8 gennaio 2023 presso la Fundación Mapfre

: dal 23 settembre 2022 al 8 gennaio 2023 presso la Fundación Mapfre Picasso / Chanel : dal 11 ottobre 2022 al 15 gennaio 2023 presso il Museo Nacional Tyssen-Bornemisza

: dal 11 ottobre 2022 al 15 gennaio 2023 presso il Museo Nacional Tyssen-Bornemisza Picasso. Capolavori della collezione Nahmad : dal 29 marzo 2023 al 2 luglio 2023 presso la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

: dal 29 marzo 2023 al 2 luglio 2023 presso la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando L’ultimo Picasso. 1963-1972 : dal 19 maggio 2023 al 17 settembre 2023 presso La Casa Encendida

: dal 19 maggio 2023 al 17 settembre 2023 presso La Casa Encendida Picasso-El Greco : dal 13 giugno 2023 al 17 settembre 2023 presso il Museo Nacional del Prado

: dal 13 giugno 2023 al 17 settembre 2023 presso il Museo Nacional del Prado Picasso vs. Velázquez : settembre-novembre 2023 presso la Casa de Velázquez

: settembre-novembre 2023 presso la Casa de Velázquez Picasso. Il sacro e il profano : dal 2 ottobre al 14 gennaio 2024 presso il Museo Nacional Tyssen-Bornemisza

: dal 2 ottobre al 14 gennaio 2024 presso il Museo Nacional Tyssen-Bornemisza Picasso 1906: la grande trasformazione: dal 14 novembre 2023 al 4 marzo 2024 presso il Museo Nacional Centro de ArteReina Sofía

Bilbao

Infine, a Bilbao, ad appena 35 chilometri dalla cittadina di Guernica, in concomitanza con l’Anno Picasso si svolgerà la mostra “Picasso: materia e corpo“, dal 29 settembre 2023 al 14 gennaio 2024 presso il Museo Guggenheim Bilbao.