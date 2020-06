Viaggio in Giamaica, dove tutto è un vero sogno a occhi aperti

editato in: da

Continuano le meravigliose notizie relative alla riapertura dei confini delle varie Nazioni del mondo. Dopo l’annuncio delle straordinarie Maldive e quello del paradiso chiamato Polinesia Francese, è il turno di un altro vero e proprio Eden terrestre: la Giamaica.

Questa spettacolare isola caraibica ha cominciato a delineare, infatti, le misure di sicurezza da realizzare con la riapertura graduale delle sue frontiere. Riapertura partita il 15 giugno e che, come ha annunciato il ministro del turismo giamaicano, sarà effettuata in modo sicuro per proteggere operatori turistici in prima linea, cittadini giamaicani e visitatori.

Attualmente non è ancora disponibile una data precisa su quando potervi atterrare, ma ciò non toglie che si possa cominciare a pensare cosa visitare in questo luogo in cui ci è concesso respirare tutta la vera essenza caraibica. Non a caso in Giamaica si fondono perfettamente un’anima reggae e un bellissimo volto tropicale.

La patria del mitico e indimenticabile Bob Marley è una vera e propria immersione nella musica, nella cultura e soprattutto nella natura, quella rigogliosa come tutto ciò di cui è possibile inebriarsi nelle selvagge Blue Mountains.

Ma da queste parti è anche fenomenale lasciarsi andare a bagni di sole su spiagge bianche come la neve e divertirsi con mitiche avventure all’aria aperta tra bamboo rafting. Ma vediamo nel dettaglio cosa non perdere assolutamente in questo luogo magico.

Kingston, per esempio, è la capitale di questa splendida Nazione e una città che merita di essere visitata durante un soggiorno caraibico. Cultura reggae nell’aria, parchi verdi come l’Emancipation Park e interessanti musei come il Natural History Museum of Jamaica, davvero un pullulare di uniche esperienze.

Se amate il mare, invece, tra le spiagge più belle della Giamaica c’è sicuramente quella di Negril, con sabbia bianca come il talco e un’atmosfera super rilassata. Un’altra avventura incredibile da vivere in questo territorio è nuotare con i delfini di Dolphine Cove. Una serie di bracciate in compagnia dei simpatici e intelligenti mammiferi marini e con cui potersi godere tutta la bellezza del Mar dei Carabi.

Infine, ma non per importanza visto che la Giamaica andrebbe visitata da cima a fondo, vi consigliamo di andare ad esplorare le sue cascate. Meravigliosi flussi d’acqua ritenuti tra i più belli del mondo. Tra queste da non perdere le Dunn’s River Falls, mastodontici capolavori della natura, le Mayfield Falls che offrono piscine naturali speciali e il Blue Hole, luogo ideale per tuffatori provetti.

Allora che ne dite? Siete pronti ad organizzare un indimenticabile viaggio in Giamaica?