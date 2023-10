Viaggi e vino: le mete top per l’enoturismo

Appassionata di storie e di viaggi, scrivo da quando ne ho memoria. Quando non sono in giro o al pc, riempio di coccole i miei amati gatti.

Viaggiare non significa solamente ammirare splendidi paesaggi, ma anche immergersi nella cultura e nelle tradizioni locali. Una sempre più ampia fetta di popolazione coglie l’occasione per assaporare le specialità tipiche del luogo, regalandosi così delle indimenticabili esperienze di gusto. Una nuova indagine ci rivela quali sono le mete top, sia in Italia che all’estero, per tutti gli amanti del vino.

Enoturismo in cifre: il nuovo trend

Nello scegliere la meta delle proprie vacanze, molte persone si basano sulla possibilità di scoprire nuovi sapori: il turismo enogastronomico è in continua crescita, e tanti viaggiatori si lasciano guidare dall’ampia offerta di vini che un determinato territorio può proporre. Una recente ricerca condotta da Love Holidays, famoso tour operator inglese, ha evidenziato come l’Italia sia tra le destinazioni preferite per l’enoturismo, scelta per questo motivo da circa 15 milioni di persone (per un fatturato che si aggira attorno ai 14 miliardi di euro).

Ma anche gli italiani amano girare il mondo alla scoperta di vini pregiati: ce lo rivela il Rapporto sul Turismo enogastronomico italiano 2023, che esplora le tendenze dei viaggiatori sulla base dell’interesse per il buon cibo e per un ottimo calice di vino. L’indagine ci offre uno spaccato dell’enoturismo nel nostro Paese, in particolar modo con un focus sulle principali destinazioni (in Italia e nel mondo) scelte per le vacanze. Scopriamole insieme.

Le mete top per gli amanti del vino

Per quanto riguarda le mete italiane, il primo posto per un viaggio all’insegna del food & wine va alla Sicilia: ben il 35% degli intervistati l’ha scelta come destinazione enoturistica. Le città siciliane (in primis Palermo, Catania e Messina) hanno molto da offrire per gli amanti della buona cucina e del vino. Un ottimo modo per scoprire i sapori più deliziosi? Andare per cantine, aziende agricole e ristoranti, così da poter degustare tutti i prodotti tipici del territorio. Al secondo posto tra le mete top per il turismo enogastronomico c’è invece la Sardegna, mentre la Puglia chiude il podio.

Il resto della classifica vede la Toscana, il Trentino Alto Adige, la Campania, l’Emilia Romagna e l’Umbria: tutte regioni in grado di conquistare i turisti con i loro sapori meravigliosi. Per quanto riguarda invece le destinazioni che sono già state esplorate a fondo dal punto di vista enogastronomico, il podio è detenuto dall’Emilia Romagna (al primo posto), che precede la Toscana e la Campania. “È normale che, avendo già approfondito la conoscenza dei prodotti tipici di questi territori, gli italiani abbiano voglia di scoprire luoghi e sapori inediti” – ha affermato Roberta Garibaldi, che ha curato la stesura del rapporto.

Diamo ora un’occhiata alle città preferite dagli italiani per l’enoturismo: al primo posto c’è Napoli, seguita da Bologna, Roma, Palermo, Firenze, Catania, Milano, Bari, Torino e Lecce. Infine, quali sono le mete più gettonate per il turismo enogastronomico all’estero? Non ci sorprende molto scoprire che il podio vede primeggiare la Spagna, e che a ruota la seguano la Francia e la Grecia. Nella top 10 soltanto due località extraeuropee: il Giappone (al settimo posto) e il Messico (al nono posto).