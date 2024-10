Gli italiani sognano sempre di più di viaggiare da soli: le mete

Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

Nel mondo del travel emergono sempre nuovi trend, non solo sulle passerelle. Di recente una nuova tendenza sta emergendo nel settore dei viaggi: sempre più persone scelgono di partire da sole. Riuscite a crederci? Niente travel buddies, ma viaggi in solitaria, alla ricerca di se stessi, o forse solo di un po’ di relax. Il viaggio da soli sembra essere il modo perfetto per conciliare la voglia di scoperta, la ricerca di un po’ di pace e spiritualità, nonché l’opportunità di conoscere persone nuove in un contesto del tutto diverso.

Da un sondaggio condotto da Booking.com insieme a SWG, è infatti emerso che il 63% degli italiani esprime il desiderio di fare una vacanza in solitaria. Gli uomini trainano questa tendenza, con il 66% di loro che pianifica un viaggio da solo, contro il 61% delle donne. Anche chi è in coppia non rinuncia a questa iniziativa, tanto che il 56% si dice desideroso di un viaggio individuale.

Le motivazioni principali che inducono le persone a viaggiare da soli sono le più disparate, tra cui il senso di libertà nell’organizzare il viaggio secondo i propri standard (un terzo dei viaggiatori ha dichiarato questo entusiasmo) e la possibilità di visitare le destinazioni dei propri sogni che però non incontrano le aspettative degli altri (un quinto degli intervistati). Tra le mete preferite, quest’anno spiccano città come Tirana, Osaka, Kyoto e Seoul.

Chi sono i viaggiatori solitari: identikit

L’identikit del viaggiatore solitario che viene fuori da questo sondaggio è basato su un campione di mille persone di età compresa tra i 18 e i 74 anni.

Quasi un terzo delle persone in una relazione (30%) ha dichiarato di voler fare questa esperienza, per concedersi del tempo per se stessi in totale relax, mentre un quinto dei viaggiatori è spinto dal desiderio di visitare una meta da tempo sognata.

Tra le mete più gettonate brilla la costa occidentale della Scozia (51%), seguita subito da Reykjavik, ambita per l’aurora boreale (45%), e da Osaka (34%).

Tra le motivazioni scatenanti la decisione di partire da soli verso un Paese lontano, a volte, un fattore primario può essere una delusione d’amore, soprattutto per gli uomini (25%).

Budget e preferenze

Ma qual è il budget che si prefiggono e si concedono i viaggiatori solitari? Quasi un terzo (29%) degli intervistati si dice disposto a spendere anche oltre i 1000 euro per la vacanza dei propri sogni, con una media di una settimana di soggiorno per il 41% di questi.

Come alloggio, i B&B restano l’opzione preferita, scelti dal 34% per la loro quiete e le posizioni ottimali rispetto ai centri delle grandi città, mentre solo l’8% opta per un ostello.

Per il 50%, la scelta del volo in promozione conta molto quando si decide dove andare, così come la facilità in fase di prenotazione (34%).

Le mete più ambite

Quest’anno, oltre all’Islanda e alla Scozia, le mete più gettonate da chi viaggia da solo arrivano fino al Sol Levante. Ecco quali sono le destinazioni più desiderate dai viaggiatori in solitaria.

Tirana, vicina e vantaggiosa

La città albanese di Tirana offre al viaggiatore solitario un perfetto equilibrio tra storia, modernità e natura. Le sue strade vivaci riflettono l’incontro tra architettura moderna e un passato comunista, mentre i dintorni offrono opportunità per escursioni o momenti di relax sulle spiagge della costa albanese. Tirana è anche una meta ideale per chi vuole partire solo per il fine settimana, data anche la vicinanza all’Italia e i prezzi vantaggiosi che riguardano i voli, spesso in offerta per le maggiori compagnie aeree low cost che operano all’interno del nostro territorio.

Osaka, capitale gastronomica del Giappone

Caratterizzata da piatti tipici come sushi, okonomiyaki e takoyaki, la città di Osaka unisce modernità e tradizione, grazie al suo maestoso castello e alla vivace vita notturna, ed è anche posta in posizione strategica vicina a Kyoto e Nara, famose per i templi e i giardini zen. Insomma, se volete visitare il Giappone in modalità “zaino in spalla”, Osaka è un’ottima scelta perché da qui potrete prendere uno dei treni super veloci per esplorare i suoi dintorni e coronare il viaggio dei vostri sogni attraverso il Sol Levante meno mainstream.

Kyoto, spirituale e rilassante

Con i suoi giardini, templi e il famoso quartiere delle geishe, Gion, Kyoto è una città dove a ogni angolo si rivive la storia del Giappone tradizionale, tra paesaggi mozzafiato e riti antichi e ancestrali. Perfetta per chi vuole scoprire il Giappone meno frenetico, il volto opposto a Tokyo: Kyoto vi farà innamorare, passeggiando per le sue stradine acciottolate che vi ricorderanno un film d’animazione di Miyazaki.

Seoul, metropoli di tradizione e tecnologia

Il Palazzo Gyeongbokgung e il Bukchon Hanok Village rappresentano la storia della città, mentre il COEX Mall e il K-Pop offrono uno sguardo sul suo volto moderno e vibrante. Per una pausa rilassante dalla giungla urbana, il Monte Namsan e il Parco Hangang regalano scorci spettacolari: questa è Seoul, non solo traffico, luci e movimento. Un blend perfetto, per scoprire una cultura lontana quanto affascinante.

Marrakech, adrenalina e cultura

Dalla vibrante piazza Jemaa el-Fnaa con i suoi souk aromatici e colorati ai palazzi storici, fino al verde dei Giardini Majorelle e alle avventure in quad o in mongolfiera nel deserto, la città di Marrakech non smette mai di incantare con la sua atmosfera unica e la vivace vita notturna. Una meta perfetta anche per chi voglia concedersi un soggiorno che duri solo il weekend: Marrakech è l’essenza del Marocco, un luogo dove immergersi in una cultura millenaria e deliziare anche il proprio palato con una cucina tradizionale contraddistinta da sapori forti e unici.