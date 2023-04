Viaggi green e low cost in Germania: gli itinerari più belli

Se c’è un Paese del nostro continente in cui è possibile fare viaggi green e low cost quello è la Germania. Sapete perché? Perché ora è disponibile il D-Ticket, un unico titolo di viaggio per spostarsi da una parte all’altra in maniera del tutto sostenibile. Un abbonamento che permette di salire a bordo dei mezzi del trasporto pubblico locale e regionale in modo comodo, conveniente e rispettoso di clima e ambiente.

Il D-Ticket

Per soli 49 euro al mese, a partire dall’1 maggio, si potrà viaggiare in tutta la Germania attraverso un’ottima rete di collegamenti ferroviari e del trasporto pubblico. Sarà perciò possibile visitare i centri urbani, ma anche destinazioni immerse nella natura, in modo da combinare vacanze outdoor e city break.

Il D-Ticket si distingue per essere un abbonamento nominativo mensile non trasferibile e che può essere acquistato anche in questo momento dal sito di Deutsche Bahn, sull’app gratuita DB Navigator e in tutti i consueti canali di vendita delle ferrovie tedesche e delle aziende di trasporto che aderiscono all’iniziativa.

Il numero dei viaggi è illimitato e sono possibili su treni (in seconda classe), autobus, metropolitane e altri mezzi del trasporto pubblico urbano, locale e regionale (esclusi però gli autobus e treni a lunga percorrenza quali EuroCity, InterCity e InterCityExpress) di Deutsche Bahn e dei suoi partner.

Il tutolo di viaggio può essere acquistato fino al giorno 20 di ogni mese per il mese successivo, ed è possibile disdirne il rinnovo automatico fino a un giorno prima della scadenza, senza nessun costo. A maggio e giugno, inoltre, per chi acquista il D-Ticket tramite l’app è riservato un buono del valore di 10 Euro da utilizzare per il bike sharing di Deutsche Bahn.

I miglori itinerari

Gli itinerari di viaggio da fare in Germania si mezzi pubblici sono tantissimi e uno più eccezionale dell’altro. Un’esperienza da provare almeno una volta nella vita, per esempio, è salire a bordo di un convoglio che attraversa le meraviglie della Foresta Nera, il luogo che per gli amanti della mountain bike adoreranno al di sopra di ogni cosa.

Troveranno pane per i loro denti anche gli escursionisti grazie alle numerose meraviglie della natura tra cui le roboanti cascate di Triberg.

Chi alla natura vuole unire un po’ di cultura deve assolutamente pensare di utilizzare il D- Ticket per scoprire il fantastico Castello di Lichtenstein, un vero e proprio posto da fiaba situato in un contesto ambientale a dir poco divino. Al suo interno è persino possibile ammirare una collezione di armature e armi storiche.

E per prendersi qualche giorno di relax la meta perfetta è Rügen, un’interessante isola situata nel mar Baltico che offre più di 500 chilometri di coste. E la cosa più speciale è che ci si può arrivare in treno grazie a una linea ferroviaria che attraversa il ponte Rügendamm che a sua volta collega l’isola a Stralsund, una peculiare cittadina sulla terraferma.

Infine, da non dimenticare in Germania sono le splendide città come Berlino, la Capitale più underground del nostro continente. Raggiungendola con uno dei mezzi di trasporto tedeschi avrete l’opportunità di addentrarvi nella storia recente della Paese, per poi divertirvi come non mai nelle sue lunghe notti popolate da giovani. Qui la stazione principale si chiama Hauptbahnhof, e da sola merita il viaggio per via della sua straordinaria architettura.

Non resta che organizzare un viaggio in Germania.