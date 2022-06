Venezia, le 5 migliori alternative per National Geographic

Venezia è una città amatissima in tutto il mondo. Famosa per i suoi canali, le calle strette e poetiche, l’arte e la bellezza che sbucano ad ogni angolo. Proprio per questi motivi la città sta subendo la pressione dell’eccessivo turismo che la intasa ormai da anni. La situazione è così grave che il prossimo anno le autorità locali prevedono di introdurre una tariffa di ingresso per turisti, nel tentativo di ridurre il numero di visitatori. Ma se invece si visitassero anche altre città?

Le città alternative a Venezia secondo National Geographic

Dire che esistono delle sostitute a Venezia è una forzatura, nessuna città è come lei. Ma secondo National Geographic l’atmosfera romantica delle viuzze da sogno veneziane si può ritrovare anche altrove. La rivista si è dunque ispirata alla “città galleggiante” per trovare altre location bellissime da visitare, senza folla intorno.

La cittadina di Chioggia

Nella fascia della laguna veneta, c’è Chioggia. Un panorama diverso da quello veneziano, ma ugualmente affascinante. Anche Chioggia ha una rete di canali, che si snodano attraverso la città e attraversati da graziosi ponti. L’atmosfera romantica e senza tempo di Venezia però qua lascia posto al brio. Pescatori, automobili, gente che passeggia tra i ponti… Qui ci si gode la vera e propria vita lagunare.

La bellissima Genova

A prima vista potrebbe non sembrare così, ma ci sono diverse somiglianze tra Venezia e Genova. Dal vivace porto di Genova e si snoda un groviglio labirintico di vicoli medievali, pieni di tesori artistici nascosti che è meglio vivere quando ci si imbatte per caso. Grandi palazzi, costruiti per la nobiltà rinascimentale, ora ospitano negozi e bar. Passeggiando è possibile incappare in grandi balaustre, colonne neoclassiche e balconi costruiti per affacciarsi sull’acqua, che brillano in lontananza. Suona un po’ veneziana la cosa, no?

La calda Palermo

Per un’assoluta immersione nella cultura costiera, in una città dalla personalità forte come quella di Venezia, è Palermo il posto adatto. In ogni via, ad ogni angolo, c’è cultura che trasuda da ogni poro. Questo è un luogo la cui storia è stratificata come quella dei palazzi veneziani. Ancora si sente l’influenza degli ex sovrani arabi e normanni: il cibo dolce e piccante proviene dal primo e gran parte dell’architettura dal secondo. Certo, c’è un tipo di atmosfera completamente diverso, Palermo è più caotica, rumorosa, esuberante e calda, ma vi ruberà il cuore.

L’inverno a Parma

L’inverno è quando Venezia è più romantica. La nebbia arriva dall’Adriatico e vortica intorno alla città, lasciando un’atmosfera rarefatta e fiabesca.. Lo stesso vale per Parma. Il fiume Po, sulle cui sponde è costruita la città, manda grandi ondate di foschia e nebbia sottile, rendendo la città uno scorcio da cartolina Inoltre, anche Parma ha una grande storia, con siti strabilianti e opere che riportano i visitatori direttamente nel passato. Poi c’è il Duomo di Parma, con due leoni scolpiti che sorreggono la porta d’ingresso, oppure Palazzo della Pilotta, un complesso castello-palazzo meravigliosamente inquietante, abbandonato prima del suo completamento.

Trieste e il lungomare

A prima vista, Trieste appare come una Venezia più moderna. Con una piazza spettacolare sul lungomare e persino un Canal Grande, che taglia il centro della città. Cioè che rende speciale Trieste, però è la quiete. Una città tranquilla con un’architettura deliziosa, un anfiteatro romano, nascosto dietro la piazza principale, ed una fortezza medievale che domina la città e lungomare bellissimo da passeggiare. Tutto ciò che serve per una visita ricca di scoperte e relax.

Come Venezia non c’è nessuno, ma ci sono moltissime altre città che meritano una visita e una angolino di cuore. Belle, romantiche, affacciate sul mare, ricche di storia e palazzi incredibili. Quest’anno possiamo sostituire Venezia ed evitare di contribuire al grande affollamento che schiaccia.