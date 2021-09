Parma diventa capitale della street art: è arrivato Banksy

editato in: da

“Chissà che Banksy non sia nascosto tra noi” ha affermato il sindaco Federico Pizzarotti durante la conferenza stampa indetta per l’inaugurazione dell’attesissima mostra Banksy Building Castels in the Sky dedicata, appunto, allo street artist più famoso e misterioso del mondo intero.

E viene spontaneo chiedersi se in effetti, tra i tanti volti dei presenti accorsi all’evento, ci sia anche quello dell’artista di Bristol. Lui che è saputo diventare un’icona riconoscibile del mondo della street art, pur non facendosi mai vedere in viso.

Non sappiamo se lui c’è stato o se andrà in visita alla sua stessa mostra nei prossimi mesi, quello che sappiamo con certezza è che le sue opere in esposizione a Parma sono ora anche il simbolo della ripartenza della città. Banksy Building Castels in the Sky è infatti l’evento più atteso del calendario di Parma Capitale Italiana della Cultura 2020+21.

L’artista rivoluzionario del mondo dei writers e dell’arte socialmente impegnata, ha avuto l’onore di essere il simbolo della rinascita della città di Parma, che è stata nominata Capitale Italiana della Cultura anche per il 2021.

La mostra di Banksy, aperta al pubblico fino al 16 gennaio a Palazzo Tarasconi, ospita oltre 100 opere dello street artist tra cui dipinti, serigrafie e stencil. Sarà questa l’occasione perfetta per ammirare opere iconiche come Girl with Balloon, Mickey Snake, Dismaland print e Love Is In The Air, per scoprire e riscoprire l’artista di Bristol.

Ma la devozione della città di Parma nei confronti della street art non si limita a questa mostra. Sono tantissime le attività e gli eventi collaterali dedicati all’arte di strada che si snoderanno su tutto il territorio, compreso il Fidenza Village che con gli anni si è trasformato in uno spettacolare museo a cielo aperto che omaggia l’arte urbana.

I riflettori sono tutti accessi su questo grande e straordinario legame tra Parma e il graffitismo. Tra gli eventi più importanti c’è il progetto Around Banksy e The Art Street al Fidenza Village. È previsto inoltre un bus tour a bordo di un mezzo di trasporto personalizzato dal writer Fabio Petani, per scoprire e riscoprire le opere di street artist presenti in tutta la città.