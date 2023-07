Vacanze a luglio: le mete italiane più desiderate

È arrivato luglio, uno dei mesi più belli in cui andare in vacanza: il caldo comincia a farsi sentire per davvero, non c’è ancora l’invasione esagerata di turisti e le giornate sono lunghe e assolate. Quest’anno, tuttavia, c’è una nota dolente da affrontare, vale a dire che quella del 2023 è l’estate più cara di sempre.

A quanto pare però questa condizione non sembra essere un problema insormontabile perché, secondo uno studio che vi stiamo per raccontare, in questo mese di luglio c’è stato un incremento delle prenotazioni di alloggi del 33%, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Scopriamo insieme le mete più desiderate del nostro Paese.

Luglio: mese di viaggi in Italia

Quanto appena detto è stato affermato da un’indagine condotta da jetcost.it, un portale che ha analizzato le ricerche effettuate attraverso il suo sito web. In questo caso specifico si sono presi in considerazione i risultati delle ricerche di alloggi tra l’1 e il 31 luglio e ciò che è emerso è che, nonostante l’aumento dei prezzi e la complicata situazione economica di tutta Europa, la richiesta di soggiorni è in crescita rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Ma non solo: secondo le analisi effettuate sono Sicilia, Emilia-Romagna, Lazio, Campania e Puglia le regioni più desiderate d’Italia per le vacanze, seguite da altre zone assai interessanti come la Sardegna e la Toscana, che hanno tre località particolarmente amate, e il Veneto, la Liguria, la Lombardia e la Marche con due destinazioni in classifica.

La classifica delle città d’Italia più amate

In totale sono emerse 40 località d’Italia che in questo mese di luglio sembrerebbero essere più ambite dai turisti italiani. Prendendo in considerazione la top 10, al decimo posto troviamo la monumentale San Vito Lo Capo, una piccola località balneare della Sicilia nord-occidentale che fa parte della provincia di Trapani.

Incastonata tra il promontorio del Monte Monaco e la rocciosa Piana dell’Egitarso, oltre a essere una meta meravigliosa è anche un ottimo punto di partenza per correre a inebriarsi della bellezza della Riserva Naturale dello Zingaro, una splendida area in cui divertirsi tra paradisiaci percorsi escursionistici e un mare cristallino in cui fare mille bagni per poi rilassarsi in spiaggette da cartolina.

Al nono posto troviamo Riccione, una peculiare realtà dell’Emilia-Romagna in provincia di Rimini. Diciamoci subito la verità: questo è un luogo iconico che non ha bisogno di troppe presentazioni, ma ciò non toglie che valga comunque la pena elogiare i tanti servizi che offre, oltre al fatto che è la località del divertimento per eccellenza.

L’ottava posizione è di Reggio Emilia, sempre in Emilia-Romagna. In questo caso parliamo di una cittadina importantissima per quanto riguarda la storia d’Italia: è lei la Città del Tricolore perché proprio qui, nel 1797, fu adottato il vessillo che divenne poi la nostra bandiera nazionale.

A conquistare il settimo posto è invece Lignano Sabbiadoro, un comune del Friuli-Venezia Giulia in provincia di Udine che si affaccia sull’Alto Adriatico. Con i suoi ben 8 chilometri di spiaggia dorata di finissima qualità e i tanti servizi disponibili, non sorprende affatto che sia una meta così gettonata.

Sesta posizione per Lampedusa, un’isola della Sicilia che è un vero e proprio paradiso si bellezza e di benessere. Venire in vacanza qui è come un sogno che si avvera, un posto che fa innamorare all’istante e che ha il potere di insinuarsi nell’anima di ognuno di noi e non mollarla più.

Le prime cinque posizioni

La quinta destinazione più ricercata d’Italia è Capri, un’isola della Campania che è un capolavoro di bellezza. A sorprendere è anche la natura da cui è incorniciata che rende il soggiorno in questo fazzoletto di Mediterraneo più straordinario che mai.

Al quarto posto c’è invece Gallipoli, incantevole città sulla costa pugliese che fa parte della provincia di Lecce. Anche in questa circostanza il risultato ottenuto non sorprende più di tanto: è senza ombra di dubbio la “Città Bella”, tanto da essere stata al centro delle mire di vari popoli conquistatori nel corso dei secoli.

Medaglia di bronzo, secondo le analisi condotte da jestcost, per Jesolo, una delle maggiori spiagge italiane e una delle principali destinazioni turistiche del Belpaese. Situata in provincia di Venezia, regala 15 chilometri di spiaggia dorata e ben 500 chilometri di piste ciclabili. Il posto perfetto per unire una vacanza attiva al più puro relax.

Secondo gradino del podio per Milano, l’affascinante capoluogo lombardo che ha fatto dell’innovazione e della creatività i suoi più grandi punti di forza. Moda, design, gastronomia e industria del divertimento si mescolano a diversi punti di interesse meravigliosi a partire dal suo ineguagliabile Duomo, e fino ad arrivare a veri capolavori artistici come la celebre Ultima Cena di Leonardo Da Vinci situata all’interno del Museo del Cenacolo Vinciano, in Piazza Santa Maria delle Grazie.

La città d’Italia più desiderata per le vacanze di luglio è la nostra magica Capitale: Roma. Un primo posto conquistato a sorpresa, non di certo per le meraviglie che ha da offrire, perché generalmente ci si aspetterebbe ai vertici di queste classifiche una località balneare.

Invece no, è la storia eterna di Roma a vincere in questa analisi condotta da jetcost che evidenzia che gli italiani hanno voglia di comprendere più a fondo le proprie radici, e magari deliziarsi di cibi autentici di quella che è, senza ombra di dubbio, una delle città più belle di tutto il mondo.

La classifica completa delle mete più amate d’Italia

Come abbiamo detto in precedenza, sono state analizzate ben 40 località italiane e qui di seguito è possibile scoprire la classifica completa delle mete più ricercate a luglio di quest’anno:

Roma (Lazio); Milano (Lombardia); Jesolo (Veneto); Gallipoli (Puglia); Capri (Campania); Lampedusa (Sicilia); Lignano Sabbiadoro (Friuli-Venezia Giulia); Reggio Emilia (Emilia-Romagna); Riccione (Emilia-Romagna); San Vito lo Capo (Sicilia); Alghero (Sardegna); Napoli (Campania); Bari (Puglia); Rimini (Emilia-Romagna); Favignana (Sicilia); Lucca (Toscana); Ponza (Lazio); Firenze (Toscana); Bologna (Emilia-Romagna); Catania (Sicilia); Gaeta (Lazio); San Teodoro (Sardegna); Tropea (Calabria); Olbia (Sardegna); Palermo (Sicilia); Cesenatico (Emilia-Romagna); Isola del Giglio (Toscana); Genova (Liguria) Taormina (Sicilia); Senigallia (Marche); Porto Cesareo (Puglia); Messina (Sicilia); Caorle (Veneto); Livigno (Lombardia); Sorrento (Campania); Ischia (Campania); Alassio (Liguria); Sperlonga (Lazio); Vieste (Puglia); San Benedetto del Tronto (Marche).