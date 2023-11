Thailandia: il viaggio a bordo del treno galleggiante è un’esperienza unica

Ci mettiamo in viaggio per tantissimi motivi. A volte lo facciamo per ammirare le creazioni che portano la firma di Madre Natura, per raggiungere capolavori artistici e architettonici che sono diventati il simbolo di città e Paesi interi, e anche per toccare con mano le tradizioni e la cultura di popoli lontani. Indipendentemente dalle motivazioni che ci spingono a esplorare il globo in lungo e in largo, però, siamo tutti mossi dal medesimo desiderio di vivere esperienze uniche e straordinarie. E viaggiare a bordo di un treno galleggiante, ne siamo certi, è un’avventura che non si può dimenticare.

Succede in Thailandia, e solo per poche settimane all’anno, che le persone hanno accesso a una delle esperienze più strabilianti di una vita intera. Molto più di un’attrazione turistica, ma una vera e propria avventura che supera i confini della realtà. Si tratta sostanzialmente di un treno, con partenza da Bangkok, che percorre un binario situato sopra la superficie del bacino della diga di Pasak Jolasid.

In alcuni periodi dell’anno, grazie all’innalzamento dell’acqua che avviene dopo i monsoni, il livello del bacino raggiunge i binari regalando la sensazione di viaggiare sulla sua superficie. L’esperienza è già sold out.

Il video del treno galleggiante che ha conquistato il web

È diventato virale, nelle ultime ore, il video che mostra un treno che sfreccia sulla superficie dell’acqua in Thailandia. Non si tratta di un fotomontaggio, né tantomeno di una magia, anche se la visione sembra davvero favolistica. Tutto merito di quello che è stato ribattezzato “Il treno galleggiante” e che si prepara ad essere l’attrazione turistica più esclusiva dell’intero Paese.

Del resto i viaggi a bordo di carrozze solleticano da sempre l’immaginario dei viaggiatori. Certo è che quello che attraversa la diga Pasak Jolasid è unico nel suo genere. Il mistero del treno galleggiante, in realtà, è già stato svelato, e anche se non si tratta di stregoneria resta comunque un’avventura incredibile che tutti dovrebbero vivere almeno una volta nella vita.

Come abbiamo anticipato, il treno che parte dalla capitale del Paese attraversa la diga di Pasak Jolasid nella provincia di Lop Buri e corre su un binario costruito appena sopra la superficie del bacino, un’altezza che in alcuni periodi dell’anno regala l’illusione di viaggiare sull’acqua. Quando le piogge monsoniche sono più abbondanti, infatti, il livello dell’acqua raggiunge le rotaie, ed è allora che si replica la magia.

Come e quando vivere questa esperienza

Viaggiare a bordo del treno galleggiante, secondo chi ha vissuto l’esperienza, è davvero incredibile ed emozionante, sicuramente mozzafiato. “Per me è come essere la protagonista del film La città incantata“, ha dichiarato una passeggera.

L’avventura, poi, non si limita alla sola osservazione dal posto finestrino. Il treno, infatti, prevede anche una sosta su un ponte di osservazione panoramico che permette a chi è a bordo di scendere e di scattare selfie e fotografie all’interno panorama.

Se l’idea di salire sulle carrozze che viaggiano sull’acqua vi entusiasma, allora, il consiglio è quello di raggiungere la Thailandia tra novembre e febbraio. Fate presto però perché i biglietti sono sempre sold out!