Sono questi i luoghi in cui si mangia meglio al mondo (e sì, c’è anche l’Italia)

Qual è il luogo in cui si mangia meglio al mondo? A svelarcelo è la classifica World’s 50 Best Restaurants, che compie un lungo viaggio attorno al globo alla ricerca delle città (e dei suoi ristoranti) in cui mangiare si trasforma in una vera e propria esperienza sensoriale da non perdere.

Abituati alle eccellenze gastronomiche italiane, vien facile pensare che sia proprio il nostro Paese ad aggiudicarsi la vetta della classifica. In realtà non è così, anche se sono ben due le località che rientrano a pieno titolo nella top 10. Scopriamo, allora, quali sono le città premiate per la loro rinomata cucina.

Le città migliori in cui mangiare

È nuovamente tempo di stabilire quali sono le eccellenze gastronomiche mondiali che possono offrirci un’esperienza unica nella degustazione di piatti gourmet: la classifica 2022 dei World’s 50 Best Restaurants premia quelle realtà che hanno fatto del loro menu un’icona a livello globale. La cerimonia si è svolta in una cornice da sogno, che ha visto protagonista una splendida Londra notturna affacciata sul Tamigi. Il ristorante che si è aggiudicato il primo posto è il Geranium di Copenhagen: la Capitale danese si riconferma uno dei luoghi migliori in cui mangiare (basti pensare che lo scorso anno era sui primi due gradini del podio).

Fonte: @Claes Bech Poulsen

Il locale che si trova in cima allo stadio di calcio con una bellissima vista panoramica è guidato dallo chef Rasmus Kofoeda. Il Geranium è stato il primo ristorante danese a essersi aggiudicato le tre Stelle Michelin nel 2016.

Un menu completo qui costa circa 430 euro. Il ristorante non serve carne, ma solo pesce e verdure e i suoi impiattamenti sono pura arte.

Fonte: @Claes Bech Poulsen

La seconda posizione ci porta invece direttamente in Sudamerica, dove possiamo assaporare le atmosfere suggestive della città di Lima. Qui, il ristorante Central è una vera perla rara che offre un incontro unico tra sapori e tradizione.

Medaglia di bronzo per il Disfrutar che sorge nel cuore di Barcellona, regalandoci una visione della Spagna che va ben oltre le sue spiagge da favola e le sue architetture meravigliose. D’altra parte, la cucina iberica sembra molto apprezzata da turisti ed esperti del settore: il quarto posto è infatti andato al Diverxo, uno dei locali più noti di Madrid. Il suo è un menu assolutamente da provare, dopo aver trascorso una giornata folle e affascinante tra le mille meraviglie della città.

Ma le sorprese non sono ancora finite. Voliamo di nuovo in Sudamerica per scoprire un luogo dai sapori e dai profumi incredibili: si tratta di Città del Messico, che finisce in quinta posizione con il suo ristorante Pujol. E se per il sesto posto dobbiamo tornare ancora una volta in Spagna, per assaporare le specialità tipiche di Atxondo nel suo locale Asador Etxebarri, questo non è che un “mordi e fuggi” prima di precipitarci nel cuore del Brasile più incantevole, fatto di colori che abbagliano e di prelibatezze indimenticabili. A San Paolo, il settimo posto è affidato al ristorante A casa do porco.

Le eccellenze italiane premiate

E l’Italia? Patria di piatti deliziosi che hanno fatto il giro del mondo, di ingredienti sopraffini e di ricette storiche entrate addirittura a far parte del Patrimonio Unesco, non poteva certo mancare in questa speciale classifica. In effetti, sono ben due le località nella top 10 (senza contare naturalmente gli altri ristoranti che si sono comunque guadagnati una posizione di tutto rispetto). La prima che incontriamo è un graziosissimo borgo lacustre molto amato dai turisti. Stiamo parlando di Gardone Riviera, che con la sua passeggiata lungolago è la meta ideale per vacanze primaverili ed estive. Il ristorante Lido 84, una vera eccellenza del nostro Paese, ha conquistato quest’anno l’ottavo posto.

Dobbiamo invece scendere in decima posizione per trovare Le Calandre, rinomato locale situato nel borgo di Rubano, alle porte di Padova. A quanto pare, la gastronomia del Nord Italia si è aggiudicata un posto speciale in classifica. Ma basta abbandonare la top 10 per veder spiccare incantevoli località come Senigallia (che si aggiudica il 12° posto con l’Uliassi) e Castel di Sangro (che vanta un 15° posto con il suo Reale).