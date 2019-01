A sciare sulle piste del Trentino con il treno. Gratis

editato in: da

Dolomiti Express

D’ora in avanti, per andare a sciare, lasciate a casa l’auto. Prendete il treno. È pure gratis. Il Dolomiti Express porta gli sciatori sulle piste delle Dolomiti di Brenta, patrimonio Unesco. È l’unico treno della neve in Italia a portare fino alla stazione di partenza della telecabina per raggiungere velocemente le piste.

Il treno parte dalla stazione di Trento e, in poco più di un’ora, raggiunge la Val di Sole. Da qui, alla fermata di Daolasa, in 12 minuti si arriva a quota 2.000 metri, ai piedi delle Dolomiti di Brenta, nel cuore del carosello sciistico Campiglio Dolomiti di Brenta Val di Sole Val Rendena, un comprensorio con 150 chilometri di piste da sci per ogni gusto e ogni livello.

Alla stazione ferroviaria di Daolasa-Commezzadura ad attendere gli appassionati sciatori c’è una nuova telecabina da otto posti con piano d’imbarco diretto. Tra la fermata del treno e la telecabina non c’è alcun dislivello così che anche gli sciatori diversamente abili possono usufruire di un accesso privo di barriere architettoniche.

Poiché il Dolomiti Express parte direttamente dalla stazione di Trento, non è necessario prendere l’auto neppure per arrivare alla partenza del treno. Si esce direttamente di casa con gli sci in spalla e una borsa in mano per trascorrere una giornata, un weekend o l’intera settimana bianca senza doversi preoccupare di catene a bordo, di parcheggi per l’auto né di maltempo.

A bordo il treno è studiato appositamente per gli sciatori, con comodi sedili, portaoggetti e spazi appositi per gli sci. Anche alle stazioni del treno – Trento, Dimaro, Daolasa, Mezzana – ci sono depositi per gli sci, le racchette, gli scarponi, le calzature doposci e per lasciare il bagaglio a mano mentre si scia.