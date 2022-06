Nell’aria si respira il desiderio di ripartenza, di bellezza e di riscoperta del territorio e delle sue meraviglie all’insegna di un turismo sostenibile, esperienziale e sicuro.

Torna così la Notte Romantica nei Borghi Più Belli d’Italia, sabato 25 giugno, giunta quest’anno alla sua settima edizione, lo speciale evento nazionale più atteso per celebrare il romanticismo e l’amore nella suggestiva cornice delle piazze, dei vicoletti e dei palazzi dei borghi più affascinanti del Belpaese.

Una serata indimenticabile che, già del primo anno, ha registrato grande consenso e partecipazione di pubblico rivelandosi uno degli eventi storico-culturali più interessanti a livello nazionale con una media annuale di un milione di visitatori su tutta la rete.

La Notte Romantica 2022

Ogni borgo aderente ha lavorato con passione per predisporre il proprio programma rispettando il format base indicato dall’Associazione: per il resto, spazio alla fantasia e alla creatività per celebrare l’amore e riscoprirsi romantici in una serata magica.

Per la Notte Romantica 2022, inoltre, è prevista una novità: il Flash Mob UNPLUGGED, ovvero un invito rivolto a tutti coloro che suonano uno strumento a esibirsi (rigorosamente UNPLUGGED) in uno degli angoli più belli del borgo prescelto, un vicolo, una piazzetta, un belvedere per un inedito concerto spontaneo e corale in grado di unire tutti i borghi ammantati di Romanticismo e Amore.

Ma non è tutto.

Due sono i momenti caratterizzanti e unificanti:

il dessert “ Pensiero d’Amore ” che viene servito in tutti i ristoranti dei borghi aderenti all’iniziativa e, come ogni anno, realizzato per l’occasione da uno chef famoso: per il 2022 la firma del dessert è di Iginio Massari, grande Maestro della Pasticceria Italiana nonché noto personaggio televisivo

” che viene servito in tutti i ristoranti dei borghi aderenti all’iniziativa e, come ogni anno, realizzato per l’occasione da uno chef famoso: per il 2022 la firma del dessert è di Iginio Massari, grande Maestro della Pasticceria Italiana nonché noto personaggio televisivo il tradizionale bacio di mezzanotte, coronato dal lancio in cielo di migliaia di palloncini totalmente biodegradabili brandizzati Notte Romantica, per suggellare il successo di un evento che supera ogni volta le più rosee aspettative

Da Nord a Sud, tutti i Borghi Più Belli d’Italia che parteciperanno verranno illuminati a lume di candela e proporranno un ricco programma di iniziative e manifestazioni: grazie alla musica, al teatro, all’arte, alla danza e al cinema, il romanticismo e l’amore saranno rappresentati e celebrati nelle vie, nelle piazze e nei palazzi.

Inoltre, anche quest’anno le Associazioni analoghe di Spagna, Francia Vallonia (Belgio) e Giappone hanno accolto con entusiasmo l’invito del Presidente Primi a festeggiare la Notte Romantica nei loro Paesi con l’augurio che l’evento possa presto diventare una manifestazione che unisca tutti i borghi.

Una variegata rassegna da non perdere

Come accennato, sono davvero moltissimi i borghi che si vestiranno di romanticismo e magia per una notte indimenticabile.

Solo per fare qualche esempio, a Bard, Valle d’Aosta, sarà possibile visitare gratuitamente le Case monumentali e il centro storico, e andranno in scena la Poesia Romantica con l’autore G. Perlasco e la rappresentazione della pièce teatrale “Una partita a scacchi” di Giuseppe Giacosa.

A Usseax, una delle più belle borgate alpine della Val Chisone, indie rock italiano, mulino aperto e funzionante, trucca bimbi e degustazioni, a Laigueglia, Liguria, parata itinerante in costume sui trampoli con “Incanti Barocchi”, a San Benedetto Pò, Lombardia, degustazioni di vini passiti e pasticceria presso l’Osservatorio Astronomico con visita guidata dello stesso per scoprire la volta celeste.

Ancora, a Lucignano, Toscana, raduno Porsche d’epoca nel centro storico e concerto swing con “dolce sorpresa”, a Bevagna, Umbria, va in scena la “Notte Romantica Medievale” con spettacolo di fuoco, a Pacentro, Abruzzo, degustazioni, mercatino, musica, mostra fotografica e il “Volo Romantico”, a Vico del Gargano, Puglia, visite guidate del centro storico e percorso enogastronomico.

Infine, a Rocca Imperiale, Calabria, percorso degli Innamorati tra i vicoli del borgo, degustazione di prodotti locali, visite guidate del Castello Federiciano e del Borgo, musica live, a Savoca, Sicilia, visite guidate del centro storico, del museo della Città, visita in Ape Calessino del centro storico, apertura notturna dei siti culturali, e a Bosa, Sardegna, “Shopping romantico” con apertura dei negozi fino alle ore 23.00, passeggiata romantica sul Temo e apertura dei beni monumentali fino alle ore 23.00.