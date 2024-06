Fonte: iStock La Notte Romantica nei Borghi più belli d'Italia

L’appuntamento più dolce dell’anno sta per tornare, sempre con la collaborazione dell’associazione I Borghi più belli d’Italia: sabato 22 giugno 2024 va in scena la nona edizione della Notte Romantica, una serata a lume di candela dedicata agli innamorati (ma non solo!). L’iniziativa, nata per celebrare l’amore in ogni sua forma, raccoglie ormai annualmente circa 200 adesioni tra i borghi italiani appartenenti al circuito, e attira in media 500mila visitatori. Scopriamo quali sono le novità di questa edizione e gli eventi da non perdere.

La Notte Romantica 2024: tutte le novità

Si rinnova l’appuntamento con la Notte Romantica nei Borghi più belli d’Italia, un’iniziativa nata pochi anni fa, eppure ormai diventata un grandissimo successo. Sabato 22 giugno 2024, tantissimi visitatori affolleranno le strette viuzze e le piccole piazze degli oltre 200 paesini storici che aderiscono al progetto, ciascuno dei quali proporrà un programma ricco di sorprese ed eventi interessanti. Dalla Valle d’Aosta alla Sicilia, ogni borgo avrà i suoi spettacoli con i quali celebrare l’amore e il romanticismo. Ma sono due gli eventi comuni che si svolgeranno in tutta Italia.

Il primo è il dessert “Pensiero d’Amore”, che ogni anno viene affidato ad uno chef rinomato: stavolta è il turno di Ilaria Salvadori, che da sempre porta sul piccolo schermo la sua cucina contadina dai sapori genuini. Il dolce verrà servito in tutti i ristoranti che partecipano all’iniziativa, quindi in ciascun borgo si potrà assaporare questa prelibatezza. Il secondo evento è invece il bacio di mezzanotte, che sarà coronato – allo scoccare dell’ora esatta – dal lancio di migliaia di palloncini biodegradabili per festeggiare la Notte Romantica.

Gli appuntamenti imperdibili della Notte Romantica

Come abbiamo già anticipato, ciascun borgo avrà la possibilità di personalizzare il proprio programma di eventi, organizzando spettacoli di ogni tipo (tra musica, teatro, danza, cinema, concorsi e molto altro). Vediamo alcuni dei più interessanti. In Valle d’Aosta, il piccolo centro abitato di Fontainemore ospiterà alcuni appuntamenti dedicati all’arte: una dimostrazione di scultura dal vivo, una di pittura en plein air e un photobooth alla cascata del Bouro.

Tante sorprese anche in Emilia Romagna, nel grazioso borgo di Brisighella: qui ci saranno decine di bancarelle d’artigianato e una mostra d’auto storiche, oltre ad un concerto dell’orchestra Corelli “Dreaming Melodies – Musiche dal mondo Disney”. In Sicilia, il paesino di Gangi si prepara ad una serata speciale, con la scalinata di Salita Madrice che verrà completamente illuminata. Si terranno poi alcuni laboratori per imparare a realizzare fiori in carta crespa.

Il borgo di Pergola, nell’entroterra marchigiano, aprirà al pubblico alcuni luoghi speciali tra cui poter compiere un itinerario romantico, sulla scia di alcune delle più passionali scene della storia del cinema. E naturalmente ci sarà la possibilità di assaporare le migliori prelibatezze del territorio. In Trentino Alto Adige, tra le vie del paesino di San Lorenzo Dorsino verrà effettuata una passeggiata romantica guidata, con sottofondo musicale di arpa, violoncello, clarinetto e flauto.

In uno dei panorami più suggestivi della Basilicata, quello offerto dal borgo di Pietrapertosa, i visitatori potranno partecipare ad un concerto itinerante di sax e poi regalarsi una foto ricordo in cornice presso il belvedere che si affaccia sulle Dolomiti Lucane. Infine, il paesino piemontese di Cella Monte organizzerà un laboratorio di lavorazioni artistiche romantiche presso l’Ecomuseo della Pietra da Cantoni, per scoprire tutti i suoi segreti. A seguire, una passeggiata romantica a lume di candela tra le vie del centro abitato.