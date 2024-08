Il Borgo dei desideri: gli eventi nei borghi più belli d’Italia

Giornalista esperta di viaggi e turismo, ha fatto della passione per il viaggio una professione, che l’ha portata a visitare oltre 80 paesi in tutti i continenti.

Fonte: iStock Borgo nella notte stellata

La notte di San Lorenzo tinge di magia l’estate e i Borghi più belli d’Italia si preparano ad accogliere un’ondata di desideri. Il 10 agosto, infatti, torna “Il Borgo dei Desideri”, l’evento che trasforma gli splendidi centri abitati della penisola in scrigni magici dove esprimere i propri sogni più intimi in luoghi incantati, come un pozzo, una fontana, un ponte o un giardino segreto, tra le vie e le piazze dei piccoli centri storici.

L’iniziativa, giunta alla quarta edizione, invita a trascorrere una notte indimenticabile immersi nelle atmosfere suggestive dei più graziosi gioielli italiani. Dal tramonto all’alba, i visitatori saranno accolti con un programma ricco di eventi e iniziative culturali, dalla musica al teatro, dalle visite guidate alle degustazioni.

Il Borgo dei Desideri è il secondo evento dell’estate dei Borghi più belli d’Italia, che segue il successo della Notte Romantica, evento che si celebra ogni anno in tutti i Borghi della rete il sabato successivo al Solstizio d’estate.

Desideri e sostenibilità

Quest’anno, il tema è più che mai attuale: “Esprimi il tuo desiderio per tutelare l’ambiente e preservare il pianeta dai cambiamenti climatici”. Un invito a riflettere sul nostro rapporto con la natura e a impegnarci per un futuro più sostenibile. Tutti i desideri raccolti saranno valutati da una giuria e i tre più originali saranno premiati con un cofanetto Smartbox dei Borghi più belli d’Italia. Un modo per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di proteggere il nostro pianeta e per dare voce alle nuove generazioni.

Tanti eventi per una notte indimenticabile

Oltre alla possibilità di scrivere e depositare i propri desideri nei luoghi più suggestivi, ognuno dei borghi aderenti ha ideato un calendario personalizzato per rendere la serata ancora più speciale.

Tanti i borghi che hanno aderito all’iniziativa, ciascuno con un programma unico e affascinante. Ecco alcuni esempi:

A Lugnano in Teverina, in Umbria , si terrà una cena sotto le stelle a tema letterario e un trekking notturno per ammirare le meraviglie del cielo stellato;

, si terrà una cena sotto le stelle a tema letterario e un trekking notturno per ammirare le meraviglie del cielo stellato; A Cella Monte, in Piemonte, sono previsti laboratori artistici, una cena speciale, una passeggiata romantica nel borgo illuminato dalle candele e un’osservazione delle stelle guidata dagli esperti;

sono previsti laboratori artistici, una cena speciale, una passeggiata romantica nel borgo illuminato dalle candele e un’osservazione delle stelle guidata dagli esperti; A Barolo, in Piemonte , il WiMu – Museo del Vino a Barolo – sarà eccezionalmente aperto in notturna fino alla mezzanotte, offrendo ai visitatori un’esperienza indimenticabile. Dalle 19,30 gli appassionati di vino potranno ammirare lo spettacolo della volta celeste e degustare il re dei vini. Piazza Falletti si trasformerà in un grande banco di assaggio denominato “Barolo di Barolo” , coinvolgendo le aziende vitivinicole del Comune. I partecipanti potranno abbinare al vino assaggi di prosciutto crudo e formaggi in collaborazione con alcune aziende produttrici locali. Non mancherà l’intrattenimento musicale e grazie alla collaborazione con l’INAF-Osservatorio Astrofisico di Torino, saranno disponibili dei telescopi per scoprire il cielo in compagnia degli esperti ;

, il WiMu – Museo del Vino a Barolo – fino alla mezzanotte, offrendo ai visitatori un’esperienza indimenticabile. Dalle 19,30 gli appassionati di vino potranno ammirare lo spettacolo della volta celeste e degustare il re dei vini. Piazza Falletti si trasformerà in un grande banco di assaggio denominato , coinvolgendo le aziende vitivinicole del Comune. I partecipanti potranno abbinare al vino assaggi di prosciutto crudo e formaggi in collaborazione con alcune aziende produttrici locali. Non mancherà l’intrattenimento musicale e grazie alla collaborazione con l’INAF-Osservatorio Astrofisico di Torino, saranno disponibili dei telescopi per ; A Valeggio sul Mincio , in Lombardia, straordinaria apertura serale delle torri del Castello Scaligero a partire dalle 21. La salita panoramica sarà accompagnata dalla luce soffusa delle candele e da un suggestivo sottofondo di musica dal vivo;

, in Lombardia, straordinaria apertura serale delle torri del Castello Scaligero a partire dalle 21. La salita panoramica sarà accompagnata dalla luce soffusa delle candele e da un suggestivo sottofondo di musica dal vivo; A Toppo, in Friuli Venezia Giulia, il programma prevede un’escursione notturna al Castello di Toppo, con osservazione delle stelle e racconti suggestivi tra le antiche mura.

“Esprimere il proprio desiderio per salvare la Terra – ha dichiarato Fiorello Primi, Presidente dei Borghi più belli d’Italia – sempre più in pericolo a causa dell’accelerazione del cambiamento climatico, è un piccolo segnale che ciascuno di noi può dare per chiedere ai detentori del potere politico ed economico di iniziare la battaglia contro tutto ciò che tende a violentare la natura e l’ambiente, mettendo a rischio l’umanità e le specie viventi del Pianeta. Anche questo è parte della Bellezza che la nostra Associazione ha messo alla base della propria attività.”